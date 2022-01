Gică Hagi: Cel mai bun fundaş central din campionat este Ionuț Larie

Antrenorul Farului Constanţa, Gheorghe Hagi, consideră că Ionuţ Larie este cel mai bun fundaş central din campionat şi merita să fie în echipa campionatului, având randament bun atât defensiv, cât şi ofensiv.

Hagi a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că şi statistica arată acest lucru.

“Cred că şi Larie era cel mai bun din Divizia A, dacă nu m-am uitat eu greşit pe InStat. Nu ştiu ce clasamente fac, dar eu ştiu că Larie a fost cel mai bun fundaş din Divizia A, părerea mea şi nu e părerea mea e statistica care o arată că e cel mai bun atât ofensiv, cât şi defensiv. Cu o echipă care a primit foarte puţine goluri. Nu l-am văzut în clasament pe nicăieri. Dar, de fapt, în InStat e primul. Dar oare cine face Indexul? Nu faza ofensivă şi faza defensivă a jucătorului? Şi acolo de ce e primul loc? Şi el de fapt pe Index nu e. Cine face aceste lucruri, mă întreb, eu care am jucat fotbal. Larie e cel mai bun fundaş central şi merita să fie pus în echipa campionatului 100%, cel mai bun fundaş central din prima ligă pe date. A muncit pentru acest lucru şi ne bucurăm că am făcut un transfer foarte bun în vară pentru că jucător format de Farul şi a jucat foarte bine şi a dat un randament foarte bun, la nivelul cel mai înalt, pentru noi şi în raport cu ceilalţi. Ofensiv are cele mai multe pase, defensiv are cel mai bun duel. Ce poate să însemne altceva? (...) A jucat toate minutele. Raportat la toate, Larie e cel mai bun fundaş central din vară până în decembrie”, a afirmat Hagi.