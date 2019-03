Gică Hagi după victoria împotriva FCSB - Steaua a produs mult mai mult fotbal decât noi

heorghe Hagi a lăudat jocul FCSB în meciul cu formaţia lui, FC Viitorul, precizând că adversara a produs mai mult fotbal şi numai neşansa a făcut ca echipa antrenată de Mihai Teja să nu câştige.

"Îmi felicit jucătorii pentru lupta pe care au făcut-o. În rest, un meci foarte frumos, de la început până la sfârşit, cine a venit la stadion a văzut calitate multă şi în jucători şi ca echipe. Cred că în seara asta s-a văzut neşansa pe care am avut-o în acele 6-7 meciuri în care produceam mult fotbal, dar nu marcam. Acum, ce am avut , am marcat, două ocazii sau trei. Am avut noroc, pentru că Steaua a ratat foarte mult, au jucat un fotbal bun, au avut ocazii, dar din păcate au avut ei neşansă în seara asta. Suntem foarte fericiţi, îi felicit pe jucători. E bine că am reacţionat când trebuia, e bine că arătăm că merităm să fim în play-off, e bine că putem căpăta iar încredere. Aceste rezultate ne fac să credem mai mult în noi. Steaua a produs mult mai mult fotbal decât noi. Noi am stat bine în teren, ştiam că erau forţaţi să câştige, să producă fotbal ei mai mult şi le-am dat iniţiativa în teren. E bucurie mare şi ne dă încredere. Sperăm să-i batem şi pe CFR. Primul nostru obiectiv este locul 3, toate echipele sunt foarte bune, dar avem lot bun în momentul de faţă. Ianis a jucat mai bine repriza a doua decât prima, a stat între liniii foarte bine, dar şi el este condiţionat de mijlocul terenulu, de ceilalţi. Eu cred că ştie mult fotbal", a declarat Hagi, la Digi Sport.

FCSB a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de FC Viitorul, în ultima partidă din prima etapă a play-off-ului Ligii I.

Au marcat Coman '40, respectiv Calcan '15 şi I. Hagi '65 (p).

În urma acestui rezultat. clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj - 30 de puncte, 2. CSU Craiova - 26, 3. FCSB - 25, 4. FC Viitorul - 22, 5. Astra Giurgiu - 21, 6. Sepsi - 19.