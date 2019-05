Gică Hagi este sigur de transferul lui Ianis și îi pregătește înlocuitorul: Este singurul care gândește ca mine

Gheorghe Hagi a explicat că se gândește deja la sezonul viitor și dă ca iminentă plecarea fiului său, Ianis Hagi, de la Viitorul. Hagi susține că îl pregătește pe brazilianul Eric pentru a juca din sezonul viitor pe postul lui Ianis.

Hagi i-a transmis lui Eric că trebuie să slăbească şi nu se teme că Ianis e cu gândul la plecare: "Din vară am nevoie de un decar foarte bun şi el trebuie să fie deschis în acest sens, să mai slăbească. Eric e foarte bine până acum. E un decar fenomenal, e fantastic, dar din punct de vedere fizic trebuie să vină lângă noi. Fotbal ştie, e singurul care gândeşte ca mine. Încerc mereu să-i împing pe jucători să fie concentraţi, să fugă 90 de minute, să nu stea pe loc. Nu-mi place ca jucătorul să stea pe loc. Le zic că fac "stop cardiac".

Deja e un concurs între jucători, antrenamentele sunt frumoase, vestiarul e unit. Ei trebuie să rămână modeşti. Au dat nişte goluri, nişte pase de gol, dar n-au făcut nimic. Viaţa lor acum începe. Au multe de învăţat, dar sunt fotbalişti foarte talentaţi. Şi Ianis e unul dintre cei foarte talentaţi", a spus Hagi, după meciul cu Sepsi, informează Mediafax.

Marin Barbu a debutat cu un eşec pe banca lui Sepsi, dar speră să-i trezească pe jucători pentru ultimele două etape: "Sunt supărat pentru că n-au pus osul la treabă. Unii dintre noi nu ne-am meritat banii în această seară. Luaţi un exemplu de la copiii ăştia, care au alergat şi au dat dovadă de profesionalism. Eu am venit de o zi la echipă, am încercat să schimb atmosfera. Văd că n-am reuşit. E greu să schimbi ceva, cred că va trebui să avem o discuţie amplă săptămâna viitoare. Ne aşteaptă un joc cu Steaua, la care va veni un public numeros. Mai vine un joc cu Astra. E păcat să dea cu piciorul la un an la care au muncit", a spus Marin Barbu, după eşecul de la Viitorul.

Clasament playoff

1. CFR Cluj - 44p.

2. FCSB - 39p.

3. Craiova - 36p.

4. Viitorul - 33p.

5. Astra - 24p.

6. Sepsi - 20p.