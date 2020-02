Gică Hagi, nemulțumit după ce a pierdut un jucător: știam că va pleca

Gheorghe Hagi a declarat, la finalul partidei dintre FC Viitorul și Poli Iași, scor 2-1, că știa de câteva zile de transferul lui Bogdan Țîru la Jagiellonia Bialystok. Tehnicianul a mai spus că nu a fost mulțumit de suma de transfer.

”Știam că va fi greu pentru că îl cunoșteam pe Mircea (n.red. Mircea Rednic). Ei au adus jucători foarte buni. În vestiar le-am zis că meciul are 90 de minute. Am crezut în jocul nostru până în ultimele minute. S-a văzut că echipa este bine pregătită. Am fost surprins de golul primit, dar important este că echipa nu a cedat. La pauză le-am zis să aibă răbdare. Schimbările au fost bune, am fost inspirat”, a spus Gheorghe Hagi, pentru Digi Sport, la finalul meciului.

Legat de transferul lui Bogdan Țîru, Hagi a comentat: ”Era de 10 ani la noi. Era ultimul care nu plecase și era o șansă pentru el. Știam de câteva zile că va pleca, chiar dacă nu am fost mulțumiți de sumă. Merita să plece, chiar dacă era un jucător foarte important pentru noi”.

În clasamentul Ligii 1, FC Viitorul se poziționează pe locul 5, cu un total de 38 de puncte.