Gică Popescu şi-a dezvăluit PLANURILE după eliberare: Când revine 'Baciul' în fotbal

Gică Popescu şi-a ispăşit condamnarea în Dosarul Transferurilor, dar încă nu ştie care va fi viitorul său în fotbalul românesc. "Baciul", care a afirmat în mai multe rânduri că va reveni în fotbal doar alături de Hagi, aşteaptă o nouă provocare profesională.

"Toţi mă întrebaţi asta...ce să fac în fotbal? Ce să fac? Să merg să conduc un club ? Deocamdată, nu e momentul să revin. Am spus, am zile când îmi lipseşte foarte mult fotbalul, în special când merg la meciuri cu legendele Barcelonei. Îmbrac din nou tricoul de joc, îmi pun ghetele, e un sentinemt aparte. Îmi lipseşte fenomenul, dar privesc din exteriior; nu am găsit un proiect să mă motiveze atât de tare încât să revin", a spus Gică Popescu, pentru Digi Sport.

În martie 2014, fostul căpitan al naţionalei a fost condamnat la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare. A ieşit din penitenciar în noiembrie 2015.

