Gigantul american Amazon se extinde în România - Angajări la un nou studio în București

Gigantul american Amazon a făcut un nou pas în expansiunea sa globală, deschizând un studio de dezvoltare de jocuri în București. La conducerea noului studio se află Cristian Pană, un veteran al industriei și fostul șef al Ubisoft România, potrivit profit.ro .

Amazon Games a lansat deja o campanie de angajări pentru noua sa locație, căutând să recruteze dezvoltatori de software, artiști, designeri și animatori, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Acest studio va colabora cu echipele existente de dezvoltare ale Amazon Games din Orange County, Montreal, San Diego și Seattle.

„Amazon Games se concentrează și pe dezvoltarea de jocuri grozave și avem în fața noastră o foaie de parcurs ambițioasă, pe termen lung. Extinderea echipelor noastre interne de dezvoltare în Europa a fost un nou pas natural, pe măsură ce ne ocupăm de portofoliul larg. Bucureștiul este cunoscut ca unul dintre cele mai mari orașe europene emergente pentru dezvoltarea jocurilor și așteptăm cu nerăbdare să profităm de bogatul bazin de talente”, este mesajul transmis de Christoph Hartmann, VP Amazon Games.

Cine este directorul studioului

Cristian Pană, noul director al studioului din București, a fost Managing Director al Ubisoft România din decembrie 2020 și are o experiență vastă în industrie, lucrând la titluri importante precum Tom Clancy's The Division, The Crew, Far Cry și Avatar. În plus, Pană a condus echipe și în Suedia, consolidându-și reputația de lider în domeniul dezvoltării de jocuri.

Portofoliul Amazon Games include deja două jocuri live-service lansate, New World și Lost Ark, și va continua să se extindă cu titluri precum Tomb Raider, The Lord of the Rings și Throne and Liberty.

Pe lângă noul studio din București, Amazon își desfășoară activitatea în România prin mai multe entități. Amazon Development Center România, cu sediul în Iași, a raportat pentru anul trecut venituri de 702,4 milioane lei, în creștere față de 616,7 milioane lei în 2022. Cu toate acestea, pierderile s-au majorat substanțial, ajungând la 52,5 milioane lei, comparativ cu 8,2 milioane lei în anul precedent. Numărul de angajați a scăzut de asemenea, de la 4.234 în 2022 la 3.770 în prezent.

Alte entități deținute de Amazon pe piața locală includ Amazon Data Services Romania, Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala București și Amazon MLS.