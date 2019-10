Gigi Becali a anunțat că Marko Momcilovic va pleca de la FCSB în vară anului 2020

Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a anunțat miercuri, 9 octombrie, că s-a înțeles cu cei din conducerea echipei Gaz Metan Mediaș în ceea ce privește transferul mijlocașului Boubacar Fofana. În plus, omul de afaceri din Pipera a anunțat că în vara echipa se va despărți de Marko Momcilovic, anunță MEDIAFAX.

"Nu am ce să-i fac lui Momcilovici, în vară îi expiră contractul, ne strângem mâna, mulţumim pentru că a fost un băiat extraordinar. Asta e, nu pot să te pui cu sănătatea. Nu am ce să fac. Avem cel mai bun fundaş stânga din România din toate timpurile, Panţîru", a declarat Gigi Becali, la ProX, despre fundașul sârb, care nu a mai jucat de mai bine de un an de zile, Pe 9 august 2018 la meciul dintre FCSB și Hajduk Split, în deplasare, din turul trei preliminar al Europa League, încheiat 0-0, Momcilovic a fost înlocuit la pauză cu Junior Morais din cauza unor dureri de spate. Din acel moment, sârbul în vârstă de 32 de ani nu a mai evoluat.

Marți, 8 octombrie, Helmuth Duckadam a aunțat însă că acesta este recuperat și pregătit să revină în lotul vicecampioanei.

"Revin și Momcilovic și Nedelcu, așa că eu cred că suntem pe un drum bun. Avem șanse la titlu, da. La play-off? Păi, de play-off nu-mi făceam probleme că nu-l prindem nici când am ajuns pe ultimul loc. Adevărat, nu pot nega că nu a fost degringoladă la noi, dar asta din cauza numărului mare de accidentați pe care i-am avut", a spus Duckadam, pentru Digi Sport.