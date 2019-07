Gigi Becali a anunţat că grecul Christous Papadopoulos va fi noul preparator fizic al FCSB-ului, dar acesta din urmă neagă că ar fi discutat cu cineva din club

Gigi Becali a anunţat că grecul Christous Papadopoulos va fi noul preparator fizic al FCSB-ului, dar acesta din urmă neagă că ar fi discutat cu cineva din România despre posibilitatea unei colaborări. În momentul de faţă, Papadopoulos se află în Germania, anunță MEDIAFAX.

"Acum am aterizat la Frankfurt şi am telefonul plin de mesaje. Nu m-a căutat nimeni din România, nu există niciun contact cu cei de acolo. Sunt în zona de check-in şi am zbor spre Kazahstan. Chiar nu am discutat cu nimeni din România. Nu înţelegeam de ce am primit atât de multe mesaje în ultima oră”, a spus Christous Papadopoulos pentru gsp.ro. Numele grecului a apărut în presa din România recent. Gigi Becali a decis să îl demită, duminică, pe preparatorul fizic Marian Lupu, după o serie foarte lungă de accidentări pentru jucătorii de la FCSB. Finanţatorul a dezvăluit că intenţiona de foarte mult timp să ia această decizie şi a precizat că următorul preparator va fi din Grecia.

”Am găsit pe cineva, să vedem dacă vine. Luăm legătura cu un preparator grec. Eu de un an de zile îi ziceam lui Mihai (n. red. – Stoica) despre preparator, m-am interesat şi la specialişti. 60% face antrenorul, 40% face preparatorul. Dacă e invers nu e în regulă. Trebuie colaborare strânsă între antrenor şi preparator", a spus Gigi Becali la Pro X, care îl ştie pe Christous Papadopoulos după ce acesta a colaborat cu naţionala Românie în mandatul lui Daum.

Preparatorul fizic a lucrat pentru echipe cunoscute la nivel european, printre care se numără şi Schalke 04, VFB Stuttgart şi Dynamo Brest.