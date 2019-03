Gigi Becali a explodat după meciul cu CSU Craiova: Vreau arbitri străini la meciurile cu CFR Cluj!

Gigi Becali cere arbitri străini la meciurile cu CFR Cluj, după ce brigada care a condus partida FCSB - CSU Craiova, cu Ovidiu Haţegan la centru, a anulat un gol echipei gazdă, relatează news.ro

Vezi și: Traian Băsescu profețește un CUTREMUR pe scena politică: va fi vai și amar de Dragnea!

"E posibil să avem şanse la titlu dacă avem arbitri străini, acum am dat telefon, am vorbit cu Vali, să ceară la CFR arbitri străini. Dacă nu luăm arbitri străini cu CFR ce să... Când îţi anulează un gol aşa... Gol anulat ca ăsta? Aşa ceva este inadmisibil, înseamnă că e ceva la mijloc. Trebuie să ştim de ce (n.r. - a anunlat golul)", a declarat Becali, la Digi Sport.

El a spus că impresarii prezenţi, duminică, la Arena Naţională, au venit pentru a-l urmări pe Dennis Man.

"La Man va fi negociere din zece în zece. Nu mai cer 30, am cerut 40. Nu au oferit 30. Mi-au spus A fost 30, am sărit la 40. Nu am ofertă de 30 încă, doar negociere. Îl dau eu şi cu 25. Cu 20 nu-l dau", a adăugat Becali.

Vezi și: Sondaj CURS - Iohannis domină topul prezidențiabililor, dar în scădere bruscă de viteză. Creștere ușoară Tăriceanu, scădere Dragnea. Cioloș stagnează

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-2 (2-2), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I.

Au marcat Hora ‘8, Man ’30 şi Gnohere ‘71 pentru gazde, respectiv Bancu ’23 (penalti) şi Cicâldău ‘45+2 pentru oaspeţi.

În minutul 55, un gol marcat de Benzar a fost anulat pentru ofsaid.