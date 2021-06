Gafele lui Vlad au costat-o pe FCSB campionatul, a declarat Gigi Becali, asta după ce fusese numit 'Messi al portarilor' in momentul transferului de la Craiova, acum 3 ani.

"Am zis si eu de el ca m-a enervat, de aia am spus ca n-o sa mai apere. M-a enervat si am spus! Am pierdut campionatul din cauza lui. Pe greselile lui. Nu ai voie sa iei asemenea goluri, nu? Ce sa faci?", a declarat Gigi Becali la sport.ro