Gigi Becali a RĂBUFNIT după ce numele său a apărut pe lista neagră a corupților: 'SRI știa că eu o să fiu condamnat'

Gigi Becali a vorbit într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la televiziunea B1, despre faptul că numele său ar apărea pe lista cu dosare de corupție despre care Comisia Europeană s-a interesat în 2012. Omul de afaceri a precizat faptul că dosarele în care a fost judecat nu au fost unele de mare corupție și că în mai 2012 era deja achitat.

"La mine e curios un lucru. Eu am fost condamnat în trei dosare, deci am fost achitat în trei dosare. Dosarele nu erau de mare corupție. Unul era pentru sechestrare de persoane, unul pentru premiere de sportivi și unul cu schimb de terenuri, 800.000 de dolari prejudiciu.

Eu am fost achitat în toate trei dosarele în 2012 mai și în 2011. Deci eu, în noiembrie 2012, eram achitat de către Înalta Curte. Pentru ce trebuia mai ceară explicații despre mine, când Becali era achitat public? S-a făcut o ședință publică și a fost dată aproape la toate televiziunile”, a declarat Becali.

Omul de afaceri a mai dezvăluit că în urmă cu cinci ani a fost oprit să plece din țară și plasat sub control judiciar într-un dosar, însă de atunci nu a fost chemat să dea nicio explicație în acest caz.

"Eu am fost oprit la aeroport când plecam la Mormântul Sfânt. Am fost oprit la aeroport pe motivul că fac parte dintr-un dosar penal, o începere a urmării penale în dosarul AVICOLA. Au trecut cinci ani, eram deputat, m-au pus sub control judiciar, nu am dat nicio declarație atunci, nu m-au mai chemat niciodată să mai dau nicio declarație în acel dosar. Nu este clar că SRI știa că eu o să fiu condamnat din moment ce făceau note la Înalta Curte sau la procurori 'opriți-l pe Becali, să nu plece în străinătate, pentru că nu există niciun tratat de extrădare unde pleacă el'? Cu alte cuvinte, ei știau că o să fiu condamnat și nu le convenea să plec în străinătate, să rămân acolo. Asta e explicația”, a mai spus Gigi Becali.