Gigi Becali anunță că îl dă afară pe Mihai Pintilii și îl UMILEȘTE pe Florin Tănase: 'Parcă e aerian, parcă nu e pe teren, parcă e pe altă planetă'

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după remiza din meciul FCSB – CFR Cluj, scor 0-0, că echipa bucureşteană a rezolvat problema apărării, dar are probleme în ceea ce priveşte atacul. El l-a criticat pe Florin Tănase, spunând că “parcă e aerian” şi a menţionat că pentru Mihai Pintilii este ultimul meci.

“De rezultat nu sunt, dezamăgit pentru că aşa s-a jucat. Dacă n-am avut? Nu prea am avut ocazii de a marca. Sunt dezamăgit de atacul nostru. Am rezolvat problema de apărare. Nu o să stăm 100 de ani după Tănase să înveţe să joace el fotbal. Parcă e aerian, parcă nu e pe teren, parcă e pe altă planetă. Nu stăm după Tănase. S-a câştigat un punct. Puteau fi trei dacă e echipă de anvergură. Nu eşti echipă de anvergură, nu poţi să câştigi. Acum vin Man şi Moruţan şi o să se rezolve problema. Man rezolvă problema FCSB-ului. Nu pot să spun nici că sunt nemulţumit, nici că sunt mulţumit de Coman, o notă de 7. El trebuoe să ia 10. Mi-au plăcut Oaidă, Ov .Popescu, Planici, Cristea, Panţîru. Faptul că nu am pierdut meciul ăsta e important. E ultimul meci pentru Pintilii. Pentru că e căpitan îl ţinem în staf. O să ţinem pe Pintilii secund şi cu asta basta”, a spus Becali.

Gigi Becali consideră că Dinamo, adversara din etapa a XII-a a Ligii I, nu mai este cât de puternică era cândva. “Dinamo e o echipă pe care trebuie să o respecţi şi atâta tot. Nu e un Dinamo atât de puternic ca pe vremuri. Dar se întâmplă orice la un derbi”.

FCSB şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, derbiul etapei a X-a a Ligii I, disputat, duminică, pe Arena Naţională.

