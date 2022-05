Gigi Becali, derapaj rasist la adresa rapidiștilor: 'Sunt ei țigani, dar sunt civilizați'. La ce politician celebru a apelat pentru a juca în Giulești

După victoria FCSB-ul la Cluj, în derby-ul cu CFR Cluj, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, și relansarea luptei pentru câștigarea campionatului, Gigi Becali a declarat de mai multe ori că vrea să joace finala cu CFR Cluj pe Ghencea, dar a primit refuzuri sau răspunsuri neclare din partea militarilor cât și a ministrului Apărării, Vasile Dâncu. Astfel, patronul FCSB s-a reorientat către Giulești, doar dacă sunt de acord și fanii Rapidului, la adresa cărora a avut un derapaj rasist, numindu-i „țigani”.

„Cel mai important meci din campionatul România nu se poate juca la Buzău, pe un stadion vechi. Am băgat sute de milioane de euro în stadioane. Mă gândeam, nu vreau să supăr, să vorbesc cu Mustață (n.r- liderul galeriei FCSB), iar el să discute cu șefii de galerie de la Rapid ca să jucăm pe Rapid. Dacă ei se înțeleg, nu e niciun fel de problemă. De fapt, fanii Rapidului au dușmănie cu Dinamo. Rapidiștii au o galerie așa cum sunt ei. Țigani, țigani, dar sunt civilizați oamenii. Mă gândesc să vorbească fanii noștri cu ei și să încercăm asta. Giuleștenii pot arăta că vor spectacol fotbalistic, repară o anomalie. Dar mai întâi să se înțeleagă galeriile și după aceea vedem. Ce-i interesează pe ei dacă vom câștiga campionatul? Să se înțeleagă galeriile. Să nu se spună că Becali vrea în Giulești. Și promitem că nu facem sărbătoarea acolo, o mutăm”, a spus Gigi Becali la televiziunea ProArena.

În lupta pe care o are cu ministrul Apărării, Vasile Dâncu, patronul FCSB, George Becali, îi cerer ajutorul lui George Simion, liderul AUR.

„Eu nu mă mai supăr, nu mă mai enervez. Asta e România. Nu avem ce să facem. Singurul lucru care se poate face e implicarea în politică, schimbarea oamenilor politici. Dacă Dâncu este ministru... E fricos. Îți e frică de galerie? Dâncu are și interese cu CFR. Așa am auzit. Are el bani acolo dați. Așa am auzit, un zvon. Dar asta nu contează. Fac cerere la Guvern și la Parlament. Fac petiție la Parlament ca să se ia poziție. Bine, nu știu cu cine. O să vorbesc cu Simion. E singurul cu care poți face ceva, are curaj și bărbăție. Restul sunt fricoși. Bine, și ăștia de la PSD. Singurul partid care e patriotic e PSD”, a declarat patronul FCSB.