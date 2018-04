Gigi Becali, după ce Steaua a făcut egal cu CFR Cluj: 'Budescu nu a fost în formă, Gnohere nu a fost în formă. În a doua repriză nu am mai jucat nimic'

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată, duminică, pe Arena Naţională, în compania echipei CFR Cluj, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I, reuşind să egaleze datorită unui gol marcat în minutul 90+1. Echipa lui Nicolae Dică se menţine pe primul loc în clasament, având 43 de puncte, iar clujenii sunt în continuare pe 2, cu 41 de puncte.

Gigi Becali își critică echipa, despre care spune că nu că nu a jucat nimic în repriza a doua.

”Am avut emoţii mari până au marcat ei golul. După ce au marcat golul am zis asta e, e fotbal, ce să mai... Aşa vrea Dumnezeu. După aia am avut gânduri, am zis, poate nu mă lasă Maica Domnului, m-am rugat la sfinţi, la Dumnezeu, am zis <Doamne, măcar un egal!> Ca aşa m-am rugat şi data trecută când am marcat în prelungiri. Am zis <Maica Domnului, măcar un egal!>. Şi m-a ascultat, şi mi-a dat. Astăzi, nu mai credeam. Am zis că poate nu merit. Şi uite că m-a iubit Hristos şi Maica Domnului şi am egalat. Un gol care face cât un campionat. Încă nu e terminat, dar avem golaveraj plus cinci peste ei, nu pot să marcheze cu Viitorul cinci goluri sau cu Astra.

Sunt mulţumit de jocul echipei din prima repriză. În a doua repriză ei au avut un plus. În prima repriză noi trebuia să marcăm. A fost un Budescu care nu a fost în formă, un Gnohere care nu a fost în formă, a fost un meci de mare luptă. În a doua repriză, noi nu am mai jucat nimic, au fost numai ei pe teren, au fost mai motivaţi, dar uite că... A fost prea multă încrâncenare, prea multă emoţie, prea multă teamă şi până la urmă uite că a ieşit aşa. Nu mai contează acum Alibec. Contează că noi suntem pe primul loc, avem două puncte şi ne permitem să greşim o dată, un egal. Dacă îmi spunea cineva <uite, semnează acum, 1-1, 0-0>, semnam cu ochii închişi. Titlul e decis 70 la sută, aşa cum a zis Petrescu. Cam 30 la sută mai au ei şanse, dar eu sper că... Am încredere în Craiova, chiar şi în Astra, care poate să tragă la cupele europene. Aia cu 24.000 e vrăjeală, o s-o rezolve. Contează că după meciul ăsta noi suntem pe primul loc, cu două puncte avans. Suntem cu un picior şi cu o mână pe trofeu. Arbitrajul mi s-a părut extraordinar, n-ai ce să reproşezi. Ei cereau 11 metri, într-un meci d-ăsta nu se cere. Dacă eşti arbitru bun nu dai, cum n-a şi dat şi foarte bine a făcut. E bun, arbitru mare Kovacs, mi-a plăcut de el. Eu am spus şi înainte că e arbitru mare.”, a spus Gigi Becali, după meci.

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seară, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, că şi-ar fi dorit mai multă personalitate pe faza ofensivă, însă important este că jucătorii au reuşit să revină după ce au primit gol şi au egalat, ceea ce îi dă încredere înaintea ultimelor etape.

"Îmi doream pe faza ofensivă să facem mai mult, să avem mai multă personalitate, dar nu am reuşit. Important este că am crezut până la final şi am avut reacţie după ce am primit golul şi am reuşit să egalăm. Important este că avem reacţie, că am reuşit să revenim, şi asta îmi dă încredere. Important este că suntem în continuare pe primul loc, depindem doar de noi. Avem o şansă în plus acum faţă de cei de la CFR Cluj, dar ne aşteaptă trei jocuri foarte grele. Trebuie să fim concentraţi în continuare sută la sută", a spus Dică.

El a precizat că în repriza a doua i-a spus lui Culio ca jucătorii clujeni să nu mai simuleze că sunt faultaţi. "I-am spus lui Culio că tot simulau, tot au stat pe jos, i-am spus să nu se mai arunce atât, şi lui şi lui Omrani".