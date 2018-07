Gigi Becali e dispus să plătescă cinci milioane de euro pentru un jucător

FCSB caută fotbalişti care să-i întărească lotul pentru noul sezon al Ligii 1 şi al cupelor europene. Vicecampioana este în căutare, în special, de atacanţi, însă toate ţintele roş-albaştrilor au căzut rând pe rând, conform mediafax.

Gigi Becali a anunţă că e gata să achite şi cinci milioane de euro pentru aducerea unui fotbalist de clasă, însă nu are pe cine. Omul cu banii de la FCSB a pus ochii pe Alexandru Mitriţă (23 de ani) de la CS U Craiova, pe care l-a avut în curte în urmă cu cinci ani.

Într-o vară nu la fel de răsunătoare ca altele, din punct de vedere al transferurilor, FCSB i-a adus pe Kamer Qaka şi Olimpiu Moruţan. Echipa lui Nicolae Dică mai caută un atacant şi un fundaş central, însă mutările întârzie să apară. Becali a vorbit despre aducerea lui Mitriţă de la CS U Craiova, pe care spune că şi-l doreşte şi ar fi un fotbalist "de 10 milioane de euro", dar în anumite condiţii. Latifundiarul spune că acum ar putea plăti doar două milioane de euro pentru aducerea fotbalistului care a jucat la FCSB în 2013, pentru câteva luni, în UEFA Youth League, fiind împrumutat de la Viitorul.

"Nu poţi să mai faci mutări surprinzătoare, să găseşti un jucător bun pentru 500.000 de euro. Nu am ce să fac. Nu am limită la bani, plătesc şi 5 milioane de euro. Dar nu am pe cine! Pe cine să transfer?

Pe Mitriţă l-aş lua oricând. Dar îl dă Craiova? Nu-l dă. Eu îl vreau, dar nu-l dă. Aş da acum 2 milioane de euro pentru el. Aş fi dat şi 10 milioane, dar nu e jucător de 10 milioane. Dacă dau 3 milioane, mai pot lua 3,1 milioane pe el? Atât e valoarea lui. Face 2 milioane.

El nu are statură. Nu e înalt şi are 23-24 de ani. Dacă avea 1,80 metri şi 21 de ani, dădeam 10 milioane (n.r. Mitriţă are 1,71 metri)", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În sezonul trecut, Alexandru Mitriţă a marcat de 15 ori şi a oferit patru assist-uri în 37 de meciuri la CS U Craiova, cu care a câştigat Cupa României şi a jucat în preliminariile Europa League. În prezent, Transfermarkt îl cotează la 2,5 milioane de euro pe fotbalistul echipei lui Devis Mangia.