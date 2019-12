Gigi Becali: E foarte greu să îi plătesc lui Manea clauza de transfer definitiv

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, spune că sunt șanse foarte mici ca fundașul Cristi Manea să mai rămână la vicecampioana României, având în vedere forma arătată și clauza de transfer definitiv pe care jucătorul o are, potrivit Mediafax.

Becali spune că va discuta cu Manea, după sărbători, în cazul în care fundașul își va dori să plece.

"Este clar că este foarte greu să îi mai plătesc lui Cristi Manea clauza de transfer definitiv. Voi ați da două milioane de euro pentru un jucător care nu poate să prindă la noi primul 11? Ce vreți să îi fac eu? Să îl bag în echipă peste voința lui Bogdan Vintilă? Dacă Valentin Crețu este peste Cristi Manea ce pot eu să fac? A, dacă Manea juca meci de meci și era cel mai bun, atunci poate că mă gândeam să plătesc pe el două milioane de euro, dar așa nu am cum. Vrea să plece? Foarte bine! Îl aștept să discutăm după sărbători pentru că și mie îmi pare rău de el că nu joacă, dar nu am ce să îi fac. Salariul lui este cel pe care îl știți toți, dar chiar și așa eu merg pe mâna antrenorului meu. Vintilă a făcut o echipă foarte bună, iar el mi-a explicat de ce nu joacă Manea titular. Eu nu am semnat cu Manea contract de titular, am semnat contract și atât", a spus Becali, pentru ProSport.

Cristian Manea a sosit la FCSB în această vară, sub formă de împrumut, de la Apollon Limassol. În precedentele două sezoane, fundaşul a câştigat titlul de campion cu CFR Cluj. În actuala stagiune, el a evoluat în doar patru partide pentru FCSB, titularul postului fiind Valentin Crețu.

Manea este cel mai tânăr debutant din istoria echipei naţionale de seniori a României, având 10 partide pentru prima reprezentativă. De asemenea, jucătorul crescut la Academia Hagi a evoluat în toate meciurile României U21 de la Campionatul European din acest an.