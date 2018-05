Gigi Becali face anunțul așteptat de toți steliștii: 'S-a terminat cu FCSB, ni se va spune Steaua'

Gigi Becali a declarat, joi, că este sigur că va câştiga litigiul cu MApN privind marca Steaua, precizând că ar fi apoi dispus la o împăcare, cu Clubul Sportiv al Armatei.

"De mâine toată lumea va spune Steaua, s-a terminat cu FCSB de mâine. Câştigăm sută la sută. Aşa e dreptatea, legea şi adevărul. Nu mai este Oprea, ca să se bage el, nu mai e nici Coldea ca să se bage, nu mai este nici Dumbravă. Dumbravă este, dar nu mai are curaj. Stai să termine justiţia, să spună justiţia totul, care este situaţia şi după aia să stabilim. Stai să rămână ei în divizia a patra, să se desfiinţeze după un an şi după aia Promovează Rapidul anul ăsta, mai stau un an. Nu e adevărat că promovează şi ei. Eu am vorbit cu ăla, cu Gabi Bodescu, şi m-a sunat şi mi-a zis: Păi, mă, Gigi, tu-l susţii p-ăsta, pe Lupescu, n-ai văzut ce vrea să facă (n.r. - să invite Academia Rapid şi CSA Steaua în Liga a II-a)? La noi nu există aşa ceva.> Aşa mi-a spus şi nu cred că se răzgândeşte. N-are cum, e împtoriva regulamentului", a declarat Becali, la Digi Sport.

După ce a anunţat că s-a retras de la finanţarea echipei FCSB, Becali a precizat în ce condiţii ar reveni în fotbal: "Eu mă reîntorc dacă stau cu Burleanu şi cu ăia trei-patru băieţi şi spun 1, 2 ,3, 4. Vreţi să facem fotbal curat şi să avem regulamente, să schimbăm asta, asta, să facem curăţenie, regulamente? E simplu, eu mă întorc. Vreţi, bine, nu, îmi văd de treaba mea. Avocaţii ăia care sunt la comisii să se înregistreze ca arbitri, că sunt în afara legii. Cum să te judece dacă nu are dreptul să te judece."

El a mai spus că nepotul său Vasile Geambazi, care figurează în acte ca acţionar majoritar la FCSB, i-a promis că va face o echipă anul viitor care să ia titlul la pas, scrie news.ro.

"De la anul, mi-a spus mie Vasi, va face echipă puternică să spulbere, să nu mai aibă nicio emoţie, aşa mi-a zis Vasi. Indiferent dacă ia sau nu titlul, dar nu e indiferent, că titlul e luat. O să fie mai repede luat, decât după alea trei etape. Joacă jucătorii din elan, acum nici nu mai e nevoie să-i motivezi", a adăugat Becali.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, vineri, în litigiul dintre Gigi Becali şi CSA Steaua, în privinţa mărcii Steaua. La 23 februarie, ÎCCJ a admis cererea de recurs a Fotbal Club FCSB SA (fost Fotbal Club Steaua Bucureşti SA) împotriva deciziei din 21 decembrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

În data de 21 decembrie 2016, în litigiul cu Clubul Sportiv al Armatei, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive (FRF şi LPF).

După această decizie, Becali a înregistrat marca "FCSB", dar şi aceasta a fost contestată de juristul CSA, Florin Talpan, care a considerat că se poate confunda cu FC Steaua Bucureşti şi cu mărcile anulate.

