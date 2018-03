Gigi Becali face show după remiza de la Cluj şi atacă arbitrul: 'CFR nu joacă nimic. Nu ţi-e frică că te vede Dumnezeu pentru asemenea nenorocire?'

Finanţatorul FCSB, Gigi becali, l-a acuzat pe arbitrul Ovidiu Haţegan că a viciat rezultatul partidei cu CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Becali contestă penaltiul acordat gazdelor, cartonaşul roşu acordat lui Pintilii şi că nu a dictat o lovitură de la 11 de metri în favoarea formaţiei sale.

"Am avut şi noi un penalti, l-a împins Vinicius pe un jucător de-al nostru. La Pintilii, nici măcar de galben nu a fost. El trebuia să-i dea al doilea galben lui Peteleu, pentru că i-a dat cu piciorul în piept. Apoi, ce a zis: Se ştiu legăturile lor de pe vremuri. Abia aştepta să dea penalti. Nu a fost şi l-a dat. Cum să faci asemenea greşeli, cum să dai asemenea penalti? Suntem la arbitri de pitici? E clară treaba despre ce e vorba. Prietenii lui de pe vremuri. Arbitrii nu mai sunt corupţi, numai că le este teamă pentru ce au făcut în trecut. Problemele pe care le-au avut ei în trecut, prieteniile. Nu facem nimic. Dumnezeu va face, pentru că Dumnezeu nu suportă hoţia. În afară de faptul că am egalat în deplasare şi că îmi convine rezultatul, nu am ce să spun de joc. Am pasat în jumătatea lor, nu au jucat nimic. Nu contează jocul. Nu e clar că a fost chitit. E vădită treaba. De ce să-ţi baţi joc de oameni şi să dai penalti aşa. Nu ţi-e frică că te vede Dumnezeu pentru asemenea nenorocire? Credeam (n.r. - în egalare), pentru că am zis Eram cu crucea în mână şi am zis Şi a făcut Dumnezeu dreptate. După aia, i-a dat şi roşu lui Pintilii. Nu-i lăsa el pe prietenii lui vechi de la CFR Cluj fără un jucător pe teren. Asta e România, aşa e la noi, iubim ţara noastră, când s-o termina odată... Cum nu greşte Feşnic niciodată, cum nu greşeşte Avram niciodată, cum nu greşete, mă, chiar ăla, cum îl cheamă, Kovacs? Nu poţi să-i găseşti o greşeală, ceva, lui Kovacs. Greşeli mici. Dar aşa ceva, viciere de rezultat? Nu mă tem pentru titlu. Ca să mă tem, ei trebuie să joace ceva. Dar nu joacă nimic. Nu se poate la infinit aşa ceva, nu-i poate arbitra Haţegan la fiecare meci. Hai, că sunt prea supărat, să fiţi sănătoşi!", a declarat Becali, la Pro X, potrivit news.ro.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FCSB, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, în care Andrei Peteleu şi Mihai Pintilii au fost eliminaţi şi oaspeţii au egalat în minutul 90+1.

Au marcat: Culio '38 (penalti) pentru gazde şi Gnohere '90+1 pentru oaspeţi. Culio a deschis scorul dintr-un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Romario Benzar.

În minutul 64, de la CFR Cluj a fost eliminat Peteleu, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Opt minute mai târziu, a fost eliminat şi Mihai Pintilii de la FCSB, pentru o intrare la Hoban.