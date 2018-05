Gigi Becali și-a pierdut cumpătul, în direct, la tv! Și-a desființat jucătorii și anunță că îi dă pe toți: `Ăștia sunt fotbaliști? `

Steaua a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de CSM Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a VIII-a a play-off-ului Ligii I. Andrei Cristea a marcat în minutul 89, după ce coechipierul său Qaka, dorit de Steaua, a fost eliminat, în minutul 74.

Gigi Becali și-a desființat jucătorii, după meci, în frunte cu vedetele Budescu și Tănase.

”Cum să nu fie explicație? Este explicație. Nu avem valoare! Toți sunt fricoși, Budeascu, marele fotbalist, nu putea să facă preluare, Tănase, Man. Teixeira e singurul fotbalist din echipă. CFR nu are valoare, dar sunt războinici. Cum să pierzi titlul în 10? Noi aveam nevoie de un egal. Planici, cum să pierzi mingea la centrul terenului?

Citește și: S-a aflat adevărul care pune în dificultate MAI! Detalii incendiare despre polițista sexy promovată pe pagina Poliției Române cu ocazia vacanței de 1 Mai

Eu credeam că știu fotbal. Nu poți să te duci în Liga Campionilor cu ei. Toată lumea are frică. Singurul curajos e Teixeira. Budescu, nimic. Lui Pintilii, cu două ore înainte, i-a venit rău. Ce să joace? Ce, Steaua stă într-un jucător? Eu ce să fac? Eu m-am retras. Alibec pleacă, Teixeira pleacă pentru că are 20.000 de euro salariul. CFR să dea un milion că îl dau pe Budescu. Florinel Coman nu joacă pentru că nu se antrenează bine. Că nu poate să îl țină pe Budescu rezervă. Dar, ce, Budescu e Dumnezeu? Tănase a sărit peste minge, parcă face balet. Ăștia sunt fotbaliști? Tremurau chiloții pe ei, cum să câștigi? I-am spus lui Budescu, băi, nu mai bate cornerul pe poartă, bate-l și tu normal, cum se bate. El a zis, eee, cu călcâie...Ce să fac cu campionatul, dacă îl iau? Nu am cu cine, am avut noroc până acum. O să fac și eu ca Negoiță, de ce să bag bani, când joacă așa? Cum să dai ca Bălașa, din 4 metri, pe lângă poartă? E mai greu să ratezi de acolo.”, a declarat Gigi Becali la Digisport.

Citește și: Președintele Klaus Iohannis apelează la Curtea Constituțională! Sesizare de neconstituționalitate .

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică,a declarat, luni, după înfrângerea suferită cu CSM Poli Iaşi, în urma căreia a pierdut locul I, că titlul nu este jucat, dar dacă elevii săi vor evolua la fel nu vor avea şanse la campioant.

"Nu cred că titlul este jucat, dar aşa cum am arătat în această seară nu avem nicio şansă să luăm campionatul. Acum, nu mai depinde de noi, dacă nu prezentăm aşa la următoarele jocuri, nu vom câştiga niciun joc până la final. Nu se poate să ne prezentăm aşa la un meci atât de important şi Iaşul să aibă o dorinţă mai mare, o atitudine mai bună ca noi. La asemenea meciuri ar trebui să nu mai ai nevoie de nicio motivaţie. Important e ca tu să fii caracter şi să dai totul în joc. Mai aveam trei jocuri foarte importante, pe care trebuia să le câştigăm. Din păcate, în această seară am arătat foarte rău. Normal că îmi reproşez şi eu, când echipa nu câştigă, eu sunt principalul vinovat. Pintilii nu s-a simţit bine nici înainte de joc, a făcut o perfuzie, a încercat să joace şi la pauză mi-a spus că nu mai poate să continue. Toate meciurile sunt grele, doar cei care vorbesc aberaţii şi spun pe la televizor că mergem la Iaşi în excursie... Uitaţi, că am pierdut acest joc şi nu am mers în excursie la Iaşi! Dacă reuşeam să câştigăm, toată lumea spunea că s-a dat Iaşul la o parte. Dar noi jucăm pe teren. Îmi pare rău că le-am dat şansă celor de la CFR Cluj să ia ei campionatul. Dar eu mai cred, voi munci până la sfârşit cu jucătorii care îşi doresc să câştige campioantul şi vom încerca să câştigăm ultimele două meciuri. Din păcate, unii se mulţumesc cu puţin ", a declarat Dică, la Digi Sport.

Citește și: Mesaj tranșant al lui Liviu Dragnea! Guvernul Dăncilă nu va lua decizia cu care nu a fost de acord niciun guvern până acum

Atacantul echipei CSM Poli Iaşi Andrei Cristea, autorul golului prin care formaţia sa a învins FCSB, a declarat că la 22 de ani a fost trimis la plimbare de gruparea patronată de Gigi Becali. El nu l-a iertat nici pe antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, care a afirmat că FCSB va merge în plimbare la Iaşi.

"Cred că am demonstrat pe teren ce putem face. Poli Iaşi a arătat că este o echipă cu onoare, o echipă care are valoare şi sper ca cei care ne-au aruncat anumite cuvinte urâte în momentul acest să-şi ceară scuze. Nu am jucat să încurcăm pe nimeni, nu ne interesează cine ia campionatul, dar vorbele lor grele ne-au durut. Noi am fost foarte motivaţi astăzi să jucăm pentru noi, pentru suporterii acestei echipe. Mă bucur că am înscris, chiar dacă la 22 de ani am fost trimis la plimbare. În momentul de faţă sunt foarte fericit pentru echipa mea şi îmi doresc ca Iaşul să devină o forţă. Nu a fost nicio revanşă, doar că am încercat să demonstrez în fiecare an că sunt un jucător capabil şi vreau să înscriu cât mai multe goluri", a declarat Andrei Cristea, care a jucat la Steaua între 2004 şi 2006.

Citește și: Liviu Dragnea a confirmat! Ce sa va face ori în luna iunie, ori în luna iulie .