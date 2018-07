Gigi Becali: 'Îi dăm 25.000 de euro pe lună, să vină'

Gigi Becali a declarat, duminică, la Digi Sport, că după ce a văzut că Billel Omrani a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj l-a contactat pe Mihai Stoica şi i-a cerut acestuia să ia legătura cu Raul Rusescu, pentru a-l aduce la FCSB, scrie news.ro.

"Eu acum i-am dat telefon lui Meme şi i-am zis: ‘A semnat Omrani, sună-l pe Rusescu’. Îi dăm 25.000 de euro pe lună, să vină, şi dacă ne calificăm îi dăm anul următor 30.000 şi gata. Deci îl luăm pe Rusescu. Ne grăbim, dar ce să facem. Nu mai vreau să iau jucători pe care nu îi cunosc. Măcar pe Rusescu îl ştiu şi care îmi place. E jucătorul care îmi place pentru acest 4-3-3 pe care îl jucăm noi acum", a spus Becali.

El a vorbit şi despre strategia din discuţiile despre Omrani. "Când spuneam despre semnătură, eu transmiteam ceea ce spuneau impresarul şi Omrani. Acum vă mărturisesc. Era înţelegerea mea cu impresarul ca să punem presiune pe ei şi să îl lase liber pe jucător. A fost înţelegerea mea cu Omrani. Dacă a semnat, să fie sănătos. Aşa a fost şi cu Deac, mi-a mărturisit băiatul că datorită mie a semnat un contract mai avantajos", a explicat Becali.

Gigi Becali a menţionat că nu se consideră folosit. "Ei voiau de la mine un contract, dar nu le-am dat, am spus că nu le dau aşa ceva. Eu cred că mă înregistrau, dar nu aveam nimic împotrivă. Intenţia mea era că, dacă tot nu semnează cu noi, măcar să îi uşureze la buzunar pe cei de la CFR Cluj. Eu am simţit asta şi le-am oferit ultima dată 200.000 de euro la semnătură şi 20.000 de euro pe lună. Probabil m-a înregistrat, le-a trimis celor de la CFR şi cred că nu a semnat cu ei fără 20.000. Nu mă consider folosit şi, chiar dacă aş fi fost, când sunt folosit pentru un scop pozitiv, mă bucur să ajut un om", a mai spus Becali, potrivit digisport.ro.

Becali a precizat că vechiul contract al lui Omrani cu CFR Cluj era fals. "Acum întreb: dacă ei aveau contract pe încă un an şi era drept şi corect, de ce au mai semnat încă un contract? Am ajutat un om ca să se apere de o mizerie, am fost o unealtă pentru îndreptarea unui lucru rău. Acum două zile am discutat cu Mara şi am zis că le dau 100.000 ca să terminăm bâlciul, că dacă se dă decizia miercuri, atunci se autosesizează procurorul şi apar probleme. El a spus aşa: 'Nea Gigi, e adevărat că nu ştie ce a semnat. E semnătura lui, dar i-am spus că el semnează pentru chirie'. Tot semnătură falsă e, dacă îl păcăleşti", a afirmat Gigi Becali.