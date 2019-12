Gigi Becali, în ajun de Crăciun: 'Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, du-te la curvăsăraie. Asta e situația'

"Acolo le fac pe plac dracilor. Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, la curvăsăraie!" Unde face Gigi Becali Revelionul

Gigi Becali a susținut azi o conferință de presă în care a anunțat că nu mai este interesat de lucrurile materiale. Finanțatorul celor de la FCSB a dezvăluit că va petrece Revelionul la biserică.

"E adevărat, bucuria mea Hristos este. Lucrurile astea materiale nu mă interesează. Mai sunt puțin legat de ele, dar câteodată mă uit la ele și le disprețuiesc. Mă uit la aur, la clădiri, câți au stat în ele, stăm și noi acum și peste 50 de ani cine o mai sta? Au murit într-o săptămână 3 prieteni, de aceeași seamă cu mine. Dacă toată America era a lor, au luat ceva cu ei?

Nu puteam să-mi țin invidia, răutatea, la fotbal. Acum nu mă mai intereseazî. Ce treabă am eu cu Pițurcă? Mi-a dat Dumnezeu și am bătut. Nu e de ajuns că l-am învins, l-am biruit? Pentru ce să mai am un fel de ură? Nu câștig nimic, ce fac cu ea? N-am ce să fac.

Biserică. În fiecare zi la biserică. E praznic împărătesc, Nașterea Domnului, mântuitorul. De Revelion la biserică. De la 11 până la 4, la biserică. Vreau să mă duc cu sănătate și bucurie în celălalt an. În sfinți și în îngeri vreau să stau.

Să mă duc la distracție? Ce câștig? Acolo le fac pe plac dracilor. Eu vreau cu Hristos în ceruri. Și dacă vrei cu Hristos, du-te de Revelion la el. Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, du-te la curvăsăraie. Asta e situația.", a declarat Gigi Becali, într-o conferință de presă, potrivit DigiSport.ro.