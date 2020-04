Gigi Becali ȘOCHEAZĂ, merge la mănăstire cu Brad Pitt de România: Am construit o mănăstire de care nu știe nimeni

Gigi Becali vine cu informații nescunoscute. Acesta susține că a construit o mănăstire într-un loc secret, unde a mers cu arbitrul Alexandru Tudor, cunoscut ca Brad Pitt de România.

"Am construit o mănăstire în taină, una de care nu știe nimeni. Trebuie să mergi o oră pe potecă. Joi, la denia celor 12 Evanghelii, am luat și cei mai buni trei cântăreți de muzică psalmică, cei mai buni din tot globul. Au venit cu mine și am fost acolo 50 de persoane în biserica aia. Vreo 30 de măicuțe și vreo 20 de bărbați, pustnici de prin toate locurile. Am făcut o slujbă și le-am spus dinainte: "Seara asta vom sta vreo 3 ore în Rai!". Știam cum cântă diaconii ăștia. Acum mi-a dat Alexandru Tudor mesaj, "Adevărat că am fost cinci ore în Rai!". Îl iau cu mine peste tot, e adevărat că are credința mai mare decât mine", a declarat Gigi Becali la România TV.