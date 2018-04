Gigi Becali: Orice jucător e de vânzare. Pentru Alibec am avut o ofertă de 4,5 milioane din Franţa

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune că orice jucător din lotul antrenat de Nicolae Dică este de vânzare, dar el întotdeauna vrea un preţ mai mare decât valoarea "mărfii". Becali a afirmat că a primit de curând o ofertă din Franţa pentru Denis Alibec, în valoare de 4,5 milioane de euro.

"Singurul jucător de care ne despărţim e ăsta, Larie, cu care am reziliat deja. Mai e Artur Jorge, este probail Cristian Tănase, cu care avem contract. Să vedem, să mai încercăm, probabil Dică să mai încerce cu el şi dacă ne ajută, o să rămână mai departe, dacă nu ne ajută, nu mai are rost să-l ţinem, pentru că are contract până-n vară. Gnohere e de bază, Alibec e de bază. Teixeira cred că vom continua cu el. Să terminăm campionatul şi vom negocia cu el. Dacă luăm campionatul, cred că vom continua, dacă nu luăm campionatul, nu cred că mai continuăm cu Teixeira. Dar dacă îl luăm, vreau să continuăm. Vând pe oricine (n.r. - dacă vine o ofertă), oricine e de vânzare, şi Bălgrădean e vânzare. Vând pe bandă rulantă, iau banii. Când primesc bani pe marfă, o vând. Dar bine, dacă o marfă face 15 lei, eu vreau 17. Dacă îmi dă cineva 14, eu nu vând marfa mea. Eu tot timpul trebuie să vând cu doi lei în plus marfa. De exemplu, pe Gnohere dacă îmi dă trei milioane pe el, îl dau. Pe Alibec, dacă îmi dă pe el cinci - scad de la 9-10 la cinci - îl dau. Dacă zice trei, eu zic patru. Dar de Alibec e greu de vorbit la ora asta. Alibec e un jucător care poate face zece milioane sau nu face niciun ban. Depinde de el, dacă mă ajută Alibec. Şi acum, de exemplu, am avut o ofertă - am zis că nu vorbesc de Alibec, că nu pot cere bani pe el, că nu a demonstrat. Şi a zis Şi am zis că nu are rost să vorbim acum, dar în principiu cred că da. Dar să terminăm campionatul. Pentru că dacă el joacă bine trei, patru meciuri nu-l mai dau, că eu vreau Champions League grupe, ce mă mai intresează trei, patru milioane cât iau pe Alibec sau cinci? Era o echipă din Franţa, nu e foarte mare, e de mijloc. A fost echipă mare acum câţiva ani, patru-cinci ani. Nu este Lyon, e altă echipă, e pe aproape, pe acolo, se cam bătea cu Lyon pe vremuri. Nici Marseille", a declarat Becali, la Digi Sport, conform News.ro.