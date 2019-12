Gigi Becali, patron FCSB: Pot să cumpăr eu de la Hagi toți jucătorii lui buni, că el scoate alții

Gigi Becali a declarat, sâmbătă, că are încredere în echipa finanțată de el și în antrenorul Bogdan Vintilă că au pregătit foarte bine meciul cu FC Viitorul.

”Pot să cumpăr eu de la Hagi toți jucătorii lui buni că el de la an la an scoate alții și alții. Eu am mare încredere în echipa mea pentru acest meci, dar nu trebuie să dormim în front. Viitorul lui Hagi joacă bine pe teren propriu, iar până la meciul cu Astra marcase peste 30 de goluri acasă”, a declarat, pentru ProSport, Gigi Becali.

”Dacă vom câștiga la ei acasă, atunci FCSB va lua o opțiune serioasă în lupta pentru titlu. Sunt sigur că Vintilă le-a analizat bine jocul, iar noi vom face un meci bun acolo. Nu trebuie să îi lăsăm să își facă jocul că de marcat sunt sigur că noi vom marca. Dacă îl lăsăm să vină peste noi, atunci este o problemă”, a mai spus finanțatorul FCSB-ului.

Partida dintre FC Viitorul și FCSB se joacă duminică, de la 20:30.