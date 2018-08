Gigi Becali pornește RĂZBOIUL după moartea judecătorului Mustață: Directorii de penitenciare sunt criminali, stăpâni de sclavi

Omul de afaceri Gigi Becali, izbucnire de zile mari la adresa directorilor de penitenciare din România, după moartea judecătorului Stan Mustață.

"Am dat un interviu la România TV și atunci v-am spus clar că în pușcăriile românești sunt teritorii care nu fac parte din România și care nu respectă legea. Așa v-am spus atunci. V-am mai spus când am ieșit că cel mai grav lucru din pușcărie este că este stat în stat. Lucrătorii sunt oameni de treabă. În pușcării, directorii sunt in fel de criminali, care sunt acolo de 30 -40 de ani și se cred un fel de stăpâni de slugi și cred că stăpânesc oameni. Acum vă spun ce se întâmplă în România cu oamenii bolnavi. Dacă ești bolnav și dus la pușcărie, mori. Numai dacă ești sănătos ieși din pușcărie.

Probabil, judecător fiind și cunoscând legea de executare a pedepsei, omul a cerut drepturi și i-au spus: Da? Ai drepturi, te trimit la Giurgiu, penitenciar de maximă siguranță. Acuma ancheta să se facă și să vadă de ce l-a trimis directorul la pușcărie și să meargă și el la pușcărie", a declarat Gigi Becali la România TV.

