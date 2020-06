Gigi Becali recunoaște: a cerut schimbarea unui jucător, în meciul cu CFR Cluj, pentru o pasă greșită

Patronul FCSB, Gigi Becali, a cerut schimbarea mijlocaşului Ionuţ Vînă după o pasă greşită în meciul cu CFR Cluj. Vînă intrase pe teren în minutul 33, în locul lui Lucian Filip, accidentat şi a fost schimbat la rândul lui în minutul 62, cu Ovidiu Moruţan. El îl consideră pe fotbalistul transferat de la FC Viitorul drept o ţeapă, informează News.ro.

Întrebat la Digi Sport dacă l-a enervat atât de tare o pasă greşită dată de Ionuţ Vînă încât a cerut schimbarea mijlocaşului, Becali a declarat: "Da. O pasă de asta poate să conteze titlul sau poate să conteze cupe europene. Nu a fost numai pasa aia, au fost toate pasele date în spate. El are talent, juca mai bine la Hagi de frică. Aici omul este foarte relaxat, nu cred că ştie că e pe terenul de fotbal. (n.r. - că jucărul nu a fost mulţumit la schimbare) Eu sunt mulţumit când îi dau banii, leafa? Sau eu sunt mulţumit când ştiu că am dat pe el 700 sau 750.000? Asta e, am luat o ţeapă! N-am mai luat o ţeapă şi încă una de 500? Am luat mai multe. Dar asta e, nu mă plâng. Eu plătesc şi cu asta, basta, dar nu înseamnă că trebuie să-i ţii pe teren să-şi bată joc, jucând ţurca. I-am spus şi lui Vintilă:

Becali l-a mai criticat pe atacantul Adrian Petre, dar în rest a fost mulţumit de jocul echipei lui în derbiul cu CFR Cluj.

"Dacă noi aveam atacant la pasa aia a lui Moruţan... Moruţan i-a dat-o pe tavă (n.r. - lui Petre), trebuia doar să bage alunecare şi să o bage în poartă, el, Petre. Lui Petre i-a dat-o, dar nu a vrut să o ia. Dacă băga aluncare era gol. Sunt prea mulţumit de echipă şi nu are rost să critic jucătorii. Eu sunt foarte mulţumit de jocul echipei, ăsta e jocul pe care îl vreau eu să-l facă echipa mea. Pase dintr-una, rapide, una, două atingeri. Că a fost ghinionul şi a fost un autogol, e altceva. Dacă echipa asta, CFR, rămâne aşa şi joacă cum a jucat şi ce a fost în seara asta, mai avem şanse la titlul. Îi batem în meci direct şi mai rămân patru puncte. Cât o să ţină aşa? (n.r. - să câştige jucând slab) Nu sunt aşa multe puncte, pentru că mai e un meci. Eu i-am spus (n.r. - lui Vintilă), vezi că Filip a mai jucat fundaş stânga, el a fost fundaş stânga. El a zis că aşa ar vrea să joace (n.r. - cu Ovidiu Popescu). Puteam să mă impun, dar nu am vrut să mă impun. Nu fac chiar cum credeţi voi. E adevărat că mă implic, dar nu cum credeţi voi. Ovidiu Poepscu nu a jucat rău. Mi-a părut rău (n.r. - că l-a lăsat pe Gnohere să plece) pentru că nu avem atacant. O să încercăm cu un copil, o să vorbesc cu Vintilă. Ce să încerc (n.r. - cu Petre titular)? Nici duelurile la cap... măcar de lua duelurile la cap. Dar mi-a plăcut echipa cum a jucat şi nu mai vreau să critic", a spus Becali.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia FCSB, în etapa a III-a a play-off-ului Ligii I, prima după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus.

A marcat Ov. Popescu '24 (a).

Clasamentul play-off-ului este următorul: CFR Cluj - 33 de puncte, FCSB - 26 de puncte, CSU Craiova - 26 de puncte, Astra Giurgiu - 24 de puncte, FC Botoşani - 24 de puncte şi Gaz Metan Mediaş - 23 de puncte. Doar CFR şi FCSB au jucat în această etapă.