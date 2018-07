Gigi Becali s-a dezlănțuit la adresa jucătorilor FCSB: 'Înseamnă că a fost dezmăț'. Ce a decis omul de afaceri

Gigi Becali îi acuză pe jucătorii echipei FCSB că duc o viaţă nesportivă, petrecând cu femei, băutură şi tutun. Din acest motiv, Becali a decis ca echipa să intre în cantonament cu două zile înainte de meci. De asemenea, atacantul Harlem Gnohere a fost exclus din lot, pentru că avea greutatea mai mare cu un kilogram.

"Gnohere a fost exclus din lot pentru că avea un kil în plus. Adică două kile, că un kil este toleranţa care se tolerează. Dacă ai un kil şi o sută, pentru o sută de grame nu eşti în lot. Am făcut nişte reguli, cinci mii fumatul, care trebuie respectate. De exmplu acum, dacă am văzut că nu suntem proaspeţi am mai făcut o regulă. Pentru că nu suntem proaspeţi şi pentru că avem 15-20.000 pe lună şi ăştia de la Giurgiu au 3-4.000, trebuie avem un sacrificiu, ceva. Şi pentru că vă bate Giurgiu, atunci voi trebuie să faceţi ceva în plus pentru banii ăia. Şi ca să luăm o măsură de prospeţime, în cantonament cu două zile înainte, ca să fim mai proaspeţi. Pentru prospeţimea aia, ca să o găsim. Poate cu două zile înainte, când noi avem meciuri importante, poate facem ceva ca să ne alterăm să nu mai fim proaspeţi. Acum, cu site-urile astea îţi dai seama! Pac-pac cu degetul pe site, bam-bam, 30 de gagici poţi să găseşti. Ce, mai e ca pe vremuri? Acum, bam-bam-bam, alegi din 2.000 trei. Ce mai contează. Bani avem, că avem 15.000 pe lună, facem băutură, facem tutungie. Dacă în cantonament (n.r. - în perioada de pregătire) aveam prospeţime şi acum nu avem prospeţime, atunci e ceva în neregulă. Unde aţi aruncat prospeţimea când aţi venit acasă, mă? Nu zice nimeni să ai o prietenă, e prietena ta. Bă, da aici lipsa asta de prospeţime ne dă de gândit, înseamnă că a fost dezmăţ. Nu se poate ca Florinel Coman să atingă mingea de trei ori şi să o dea numai la adversar", a declarat Becali, la Pro X.

Formaţia FCSB a debutat cu o înfrângere în noul sezonul al Ligii I, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu.