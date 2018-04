Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după ce Burleanu a câştigat un nou mandat la FRF: 'Sunt mâhnit! Ori Securitatea, ori românul vânzător'

Patronul Stelei, Gigi Becali, şi-a ieşit din minţi după ce Răzvan Burleanu a câştigat un nou mandat la şefia Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Lui Becali nu-i vine să creadă cum Burleanu a câtigat într-un asemenea mod şi gândeşte fel şi fel de scenarii de s-a ajuns la un asemenea rezultat.

""Niciodată în viaţa mea nu am fost aşa de debusolat, în toate alegerile, şi politice, şi toate. Am ajuns la concluzia că eu la 60 de ani, ori sunt eu aerian şi nu sunt cu picioarele pe pământul României, ori oamenii au înnebunit şi nu mai au caracter, ori probabil securitatea face... Nu ştiu ce răspunsuri să dau. Nu ştiu. Sunt mâhnit. Nu că putea să facă acum, ăsta, Lupescu, dădea munţii peste cap. Nu putea, că aici trebuie să ai bani. Şi bani n-avea aşa de mulţi. Numai că atât timp cât vine Hagi, Lucescu, Ferguson, toată generaţia de aur, toată floarea fotbalului vine şi spune şi când vezi... Dragnea poate a zis, dar a făcut invers, nu se ştie. Am auzit ultimul lcuru că s-ar fi împăcat cu Dâncu. Dacă s-a împăcat, ăla, Dâncu, este un şarpe care are putere mare în România. Aşa este în România, şefii au putere. Sunt şefi care stau la umbră prin fel de fel de frunze şi de tufişuri, care vin şi, pac, bagă venin în societatea românescă, peste tot, în toţi rărunchii şi în toate măruntaiele ei. Nu cred că era atât de pervers (n.r. - Dragnea), nu pot să fac păcat. Nu cred, dar mă mai mă gândesc şi aşa, nu înţelegeţi că sunt debusolat şi când omul este debusolat îi vine în gând orice nebunie. Ori securitatea, securitatea e Dâncu, Coldea... Cred că mai au putere. Rezultatul ăsta care este... Hai să facem şi regia cealaltă. Una este securitatea, care cred că s-a implicat, dar dacă se implica securitatea nu cred că putea să câştige atât de tare la votul ăsta. Doi, este românul vânzător, românul care se vinde pe nimic, pe două chiftele. De aia sunt dezamăgit. Adică, i-a cumpărat, e unul dintre scenarii. Le-a zis: , tot din banii noştri şi ai lor, ai federaţiei, ca să-i voteze. E un fel de corupţie electorală. Îţi dau ca să primesc votul. Cum dau primarii când sunt la putere din bugetul primăriilor. Nu la alegători (nr. - s-ar fi dat bani), nu mă refer la şpagă la oameni. E un fel de şpagă mascată, adică favoruri făcute asociaţiilor care au votat. Oamenii care acceptă asta ori ei sunt oameni de nimic, ori... Pentru că ei trebuie să înţeleagă că nu le face nimeni niciun favor, banii sunt ai noştri, ai asociaţiei. Voiam să mă bag în politică, dar acum nu mă mai bag. Cum să te mai bagi dacă vezi că te trădează în halul ăsta? Cu cine să faci? Numai DNA-ul îi mai linişteşte pe ăştia. Văd că fără DNA nimeni nu ştie nimic în ţara asta", a declarat Becali, la Digi Sport.", a spus becali în direct la Digisport.