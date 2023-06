Gina Pistol a ajuns direct la poliție, după nunta cu Smiley: E victima unei rețele infracționale

Gina Pistol a ajuns direct la poliție după nunta cu Smiley! Sexy vedeta care a devenit recent și mămică e victima unei rețele infracționale care se folosește de imaginea ei pentru a vinde produse de slăbit.

Vedeta e revoltată:

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Și Adda a pățit-o și, la fel. Poliția nu are ce să le facă, din păcate.

De ceea ce îmi pare rău este că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac. Nici nu am avut în perioada asta când să mă ocup (n.r.: din cauza pregătirilor pentru nuntă)”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate pentru FANATIK.