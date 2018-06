Ginsengul – esența pământului: remediul atotvindecător

In chineza, ginseng inseamna “esenta pamantului in forma de om”, datorita formei radacinii, partea cea mai valoroasa a acestei plante, scrie exquis.ro.

Istoria ginsengului

In Coreea, cei care mergeau sa caute radacina magica treceau printr-un proces de purificare care dura o saptamana.

Se spunea ca frunzele de ginseng straluceau in intuneric asa ca la miezul noptii trimiteau o sageata in zona unde vedeau semnele fluorescente ale plantei, urmand ca a doua zi sageata sa fie recuperata alaturi de ginseng. Vanatorii de ginseng se numeau va-pang suis si erau angajati de imparat pentru a-i aduce planta venerata.

Banditii asteptau sa-i atace si sa le fure comoara sau ii torturau pentru a afla unde era localizata. Vanatorii intrau in padure cautand ginsengul inarmati doar cu un toiag si cu credinta ca vor fi protejati daca inima lor e pura, iar faptul ca gaseau radacina era o confirmare a acestui fapt. Aceeasi puritate ii proteja de spiritul radacinii de ginseng despre care se credea ca ii face pe cei rai sa se rataceasca in padure pentru totdeauna.

In 221 i.Hr., 3000 de soldati au fost trimisi de imparatul Shongtjie sa gaseasca ginsengul salbatic. Cei care se intorceau fara captura erau decapitati. Ginsengul salbatic crestea sporadic in cateva parti ale lumii, iar astazi a devenit extrem de rar si foarte scump. In 1643, a fost mentionat pentru prima data pe continentul european in “Relations della Grande Monarchia China”, publicata la Roma.

Odata confirmate proprietatile acestuia, comertul cu ginseng din China era intrecut doar de acela cu blana din Canada. La inceputul secolului 19, tona dupa tona de ginseng era exportata din regiunea chineza Canton in America.

De ce e atat de apreciat ginsengul?

Ginsengul era folosit ca un tonic al starii generale de sanatate si pentru a imbunatati performantele fizice si mentale. Stimuleaza digestia si este un bun tonic cerebral, crescand performantele memoriei, atentiei si puterea de concentrare, potrivit doc.ro.

Ajuta la refacerea organismului dupa o perioada de boala iar astazi este privit ca un “adaptogen” – ridica toleranta organismului la stres pentru ca acesta sa isi poata pastra echilibrul. Se gaseste in plafar sau in magazinele naturiste sub forma de pulbere si cea mai simpla metoda prin care poate fi inclus in dieta zilnica este sa-l amestecam intr-un smoothie sau un suc de fructe.

Beneficii pentru sanatate ale ginsengului

Energizeaza organismul – ginsengul contine o serie de substante care combat stresul oxidativ si totodata sporesc energia organismului. De aceea, ginsengul este in mod deosebit recomandat pacientilor care se afla in convalescenta.

Are efecte antiinflamatoare – oamenii de stiinta au confirmat faptul ca mai multe substante din ginseng au proprietati antiinflamatoare, care reduc stresul oxidativ si sporesc activitatea enzimatica.

Amelioreaza disconfortul specific menstruatiei – durerile menstruale pot fi, de asemenea, ameliorate prin consumul de ginseng. Mai mult decat atat, si simptomele specifice menopauzei pot fi ameliorate prin consumul de ginseng.

Fortifica sistemul imunitar – ginsengul are proprietati antimicrobiene, antialergice si antioxidante, care ajuta sistemul imunitar sa protejeze organismul de infectii bacteriene.

Stimuleaza procesul de eliminare a kilogramelor in plus – ginsengul poate fi un aliat de pret in timpul curelor de slabire, fiind un inamic al kilogramelor in plus. Acesta suprima apetitul, insa totodata accelereaza si metabolismul, stimuland arderea grasimilor. Pudra de ginseng suprima activitatea hormonilor care ne creeaza senzatia de foame si care sunt raspunzatori pentru majoritatea poftelor nesanatoase.

Benefic pentru sanatatea pulmonara – ginsengul amelioreaza problemele aparatului pulmonar, ajutand la eliminarea bacteriilor de la nivelul plamanilor.

Reduce nivelul de zahar din sange – pacientii care sufera de diabet de tip 2 pot beneficia de pe urma consumului de ginseng, acesta reducand nivelul de zahar din sange.

Alte beneficii ale ginsengului pot fi:

Imbunatateste sanatatea pielii si a parului

Reduce stresul si anxietatea

Previne imbatranirea prematura

Reduce declinul cognitiv, adica previne sau amana boli precum Alzheimerul

Reactii adverse ginseng

Ginsengul este extrem de puternic, asa ca poate avea si reactii adverse precum:

Uscaciunea gurii

Reactii alergice

Tahicardie

Senzatie de neliniste

Interactiuni cu unele medicamente: antidepresivele sau medicamentele folosite in tratarea diabetului

Daca este consumat in cantitati foarte mari, ginsengul poate cauza toxicitate la nivelul ficatului, dar si convulsii.

Consumul de ginseng este contraindicat femeilor insarcinate sau celor care alapteaza.