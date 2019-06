Glenda Jackson revine în activitate la 83 de ani

Actriţa Glenda Jackson, 83 de ani, dublu laureată a premiului Oscar, revine în activitate după o pauză de 25 de ani şi va juca într-o adaptare BBC One pentru televiziune a romanului "Elizabeth Is Missing", romanul de debut al scriitoarei Emma Healey, care combină căutările pentru elucidarea unui mister cu explorarea luptei unei femei cu demenţa, informează sâmbătă Press Association potrivit Agerpres.

Glenda Jackson va interpreta rolul principal, Maud, în această adaptare semnată de Andrea Gibb ("Swallows And Amazons")."Romanul lui Emma şi scenariul semnat de Andrea zugrăvesc un portret copleşitor al unei femei care se luptă cu o boală devastatoare. Sunt fericită să revin în televiziune pentru a o juca pe Maud, un personaj care este imposibil să nu te cucerească şi să nu te mişte" a declarat Glenda Jackson.Filmările încep în cursul acestei veri în Scoţia, în regia lui Aisling Walsh.Ultima producţie în care a jucat Glenda Jackson este "The Secret Life of Arnold Bax" (1992).