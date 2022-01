Globurile de Aur 2022 - Jane Campion a câştigat premiul pentru regie

Cineasta neozeelandeză Jane Campion a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "The Power of the Dog", potrivit contului de Twitter al acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează agerpres.



La această categorie au concurat cineaştii Kenneth Branagh ("Belfast"), Jane Campion ("The Power of the Dog"), Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter"), Steven Spielberg ("West Side Story"), Denis Villeneuve ("Dune").



În 2021, Globul de Aur pentru regie a fost câştigat de cineasta Chloe Zhao cu filmul "Nomadland".



Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.