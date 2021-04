gloTM susține comunitatea artistică prin lansarea unei competiții inedite pentru artiști

gloTM lansează Call for Artists, o provocare creativă inedită adresată tuturor iubitorilor de artă, creativi sau vizionari, artiști sau aspiranți. Miza este una substanţială şi constă în oportunitatea ca finaliştii să îşi expună creaţia digitală în format fizic, imprimată pe un tricou, la galeria de artă contemporană din sediul Sneaker Industry, alături de creaţiile a şase artişti consacrați inspiraţi de şase creatori de conţinut. Competiția se desfășoară în cadrul proiectului Urban Pairs & Art Flairs, un art manifesto lansat de brandul gloTM împreună cu Art Safari și Sneaker Industry.

gloTM dezvoltă în 2021 campania Rebels with a cause, o inițiativă menită să susțină comunitatea artistică din România prin diferite proiecte derulate sub conceptul de comunicare deja consacrat al brandului de #breakbinary. Competiția Call for Artists este unul dintre proiectele Rebels with cause care, plecând de la tema FUN&PURPOSE, lansează tinerilor artiști invitația și provocarea de a crea ceva care poate aduce schimbare și bucurie în egală măsură, prin potențialul artei de a genera noi perspective și începuturi. Fiecare artist poate interpreta liber această temă și o poate ilustra prin propria sa viziune, iar cele mai bune trei astfel de creații vor fi declarate câștigătoare.

Mecanismul campaniei își propune să dezvolte un dialog cât mai viu și mai dinamic despre artă în spațiul public, îmbinând experiența unui juriu format din artiști curatoriați de către Art Safari cu preferințele publicului larg, care va putea vota lucrarea preferată pe pagina de Instagram @glo_romania.

Înscrierea proiectelor în competiție este deschisă în perioada 30 martie – 4 aprilie 2021 pe site-ul competiției. Juriul format din artiști consacrați va selecta 15 lucrări care vor intra în marea finală și care vor fi publicate pe pagina de Instagram @glo_romania. În perioada 8 – 12 aprilie, publicul va avea cuvântul și va vota, printr-un comentariu, lucrarea preferată. Primele trei lucrări clasate în topul preferințelor publicului vor fi declarate câștigătoare pe 14 aprilie. Ulterior, vor fi prezentate în cadrul vernisajului transmis live pe 22 aprilie și expuse în perioada 23 – 30 aprilie în cadrul expoziției Urban Pairs & Art Flairs din magazinul Sneaker Industry.

”Acest proiect este încă un pas în eforturile noastre de susținere a comunității de artiști din România, prin dezvoltarea unei platforme de creație și exprimare artistică, care să genereze un dialog constructiv atât între artiști aflați la început de drum și cei consacrați, între artiști și publicul lor și, mai ales, între diferitele perspective și abordări care fac din artă acest extraordinar facilitator al comunicării sociale”, a declarat Alina Câmpanu, senior manager al categoriei produselor care încălzesc tutunul din cadrul British American Tobacco România

Competiția oferă participanților oportunitatea de a expune alături de artiști consacrați, dar și un premiu de câte 1.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei câștigători.

Proiectul Urban Pairs & Art Flairs se bucură de prezența a 6 artiști și 6 creatori de conținut cu backgrounduri diferite, în încercarea de a defini 2021 pe pânze urbane cât mai inedite, într-un stil #breakbinary care combină două emoții ce coexistă și se completează, dând naștere la ceva nou, neașteptat. Aceștia vor forma perechi pentru a crea design-uri digitale originale, iar Sneaker Industry le pune la dispoziție canvasuri moderne sub forma unor tricouri și sneakers, pe care vor fi imprimate creațiile. Campania se desfășoară în perioada 23 martie – 01 mai.