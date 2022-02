GO Scholarship, programul care îi sprijină pe sportivii tineri din România să devină performeri și oameni mai buni

GO Scholarship – Programul dedicat performanței sportive și educaționale, care îi aduce laolaltă pe unii dintre cei mai buni specialiști din sportul românesc. Împreună, ei îi pregătesc pe cei 35 de tineri sportivi și sportive selectați în program în sezonul 2021-2022 să dea tot ce au mai bun, atât pe terenul de joc, cât și-n afara lui.

Asociația Sports HUB, cu sprijinul partenerului strategic SuperUnited, a lansat programul GO Scholarship, dedicat tinerilor sportivi și sportive din România. Unii dintre cei mai buni și experimentați specialiști din sportul românesc – preparatori fizici, nutriționiști, kinetoterapeuți, psihologi, consilieri de carieră, analiști de date și manageri de proiect – și-au unit forțele și cunoștințele dobândite în ani de zile de practică la cel mai înalt nivel pentru a oferi tot ce au mai bun unui număr de 35 de tineri sportivi și sportive selectați în program, astfel încât aceștia să își îmbunătățească performanțele sportive și școlare și să facă față celor mai exigente cerințe ale vieții de zi cu zi, potrivit unui comunicat de presă.

Lansarea proiectului a îmbrăcat forma unei discuții deschise cu 12 personalități ale spațiului public românesc – Andreea Esca, Dumitru Graur, Dani Oțil, Radu Paraschivescu, Vlad Arhire, Dan Filoti, Vlad Enăchescu, Ioana Cosma, Camelia Bălțoi, Cătălin Cârnu, Andru Nenciu și Ana Maria Brânză. La unison, aceștia și-au exprimat dorința de a vedea funcțional acest demers și totodată susținerea pentru acest proiect îndrăzneț și absolut nou pentru România, scrie financialintelligence.ro.

”GO Scholarship este un proiect foarte drag mie. Este acel proiect care cred că va schimba în bine viețile unor tineri. Am avut șansa să trec prin sisteme coerente atât din punct de vedere sportiv, cât și educațional și mi-am dat seama cât de mult înseamnă un sistem suport pentru tinerele talente, pentru cluburi și pentru părinți. Vreau să cred că acum, prin GO Scholarship, am făcut primul pas pentru a crea contextul ideal astfel încât unii dintre sportivii selectați în program să devină atât campioni în sporturile practicate, cât și oameni cu educația și valorile necesare modelelor sociale cu care să ne mândrim. Și mai sper că GO Scholarship va deveni, în timp, un model de bună practică, demn de urmat,” spune Virgil Stănescu, președinte al Asociației Sports HUB și cofondator al proiectului GO Scholarship.

Cei 35 de tineri sportivi și sportive, cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, provin, pentru început, din 10 discipline: baschet, handbal, volei, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, escaladă și box. Tinerii au fost preselectați în urma recomandărilor venite de la federații sportive, cluburi și specialiști din fiecare ramură sportivă, iar la începutul acestui an au trecut prin procesul de testare al echipei de specialiști din programul GO Scholarship. Pentru sezonul 2021-2022, alegerea lor s-a făcut în municipiul București și în zonele adiacente. În viitor, selecția va fi extinsă la nivel național și vor exista mai multe discipline sportive.

Bursele de performanță GO Scholarship se acordă fiecărui sportiv și sportivă pentru un an de zile și se reconfirmă anual, în funcție de interesul, progresul și rezultatele acestora. Programul este o completare a pregătirii sportive și educaționale de care fiecare tânăr are deja parte și își dorește să ofere acestora susținerea psihologică, emoțională și fizică de care au nevoie pentru a face performanță în disciplina lor și pentru a face mai bine față exigențelor din viața de zi cu zi.

Specialiștii din programul de burse GO Scholarship sunt: Dumitru Butilcă (preparator fizic), Erwah Alnablsi (preparator fizic), Claudiu Ilina (kinetoterapeut), Alexandru Marcu (nutriționist), Cristian Olteanu (psihoterapeut), Claudia Rusu (consilier de carieră) și Cătălin Gherman (analist de date).

“Atât ca sportivă de performanță, cât și, ulterior, ca manager, am realizat necesitatea și beneficiile unui sistem bine pus la punct, gândit să vină în ajutorul sportivilor. De aceea, când am construit proiectul GO Scholarship, am avut tot timpul în minte dezvoltarea unui sistem performant prin care să le dăm ocazia celor admiși să-și lărgească orizontul, să se depășească de la o zi la alta și să devină cea mai bună versiune a lor”, declară Ana Luca, manager și cofondatoare a proiectului GO Scholarship. “De asemenea, încă de la început, una dintre preocupările noastre a fost să conturăm un proiect cu ample valențe educaționale, prin care să facilităm și accesul părinților, reprezentanților cluburilor și antrenorilor la cât mai multe informații relevante“, a continuat aceasta.

Bugetul proiectului GO Scholarship în sezonul 2021-2022 este de aproximativ 330.000 de euro. Cea mai mare parte a sumei este asigurată în primul an de funcționare de partenerul strategic SuperUnited. Bugetul este transparent și poate fi consultat pe site-ul www.goscholarship.ro.

“Consider această inițiativă demnă de toată lauda. Sportul românesc are nevoie de astfel de proiecte și faptul că în program sunt incluși atleți din mai multe ramuri sportive poate reprezenta o motivație în plus pentru fiecare tânăr sportiv care își dorește să devină un campion! Ce mi se pare la fel de important este că pe lângă tinerii talentați, care sunt beneficiarii direcți, vor avea acces la informații și antrenori, părinți sau reprezentați ai cluburilor, iar pentru ca un sportiv să performeze la cel mai înalt nivel este nevoie de o echipă întreagă și de un sistem bine pus la punct. Felicitări inițiatorilor, partenerilor GO Scholarship și mult succes întregii echipe!”, a declarat din partea SuperUnited cea mai bună spadasină a lumii, de cinci ori la rând, Ana Maria Popescu (Brânză), recent retrasă din activitatea sportivă.