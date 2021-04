`Godzilla vs. Kong`, debut record în pandemie

Lungmetrajul „Godzilla vs. Kong”, regizat de Adam Wingard, a înregistrat debutul record al pandemiei, cu încasări de aproximativ 50 de milioane de dolari pe parcursul primelor cinci zile de la premiera în cinematografe, relateaza news.ro

Producţia Warner Bros. şi Legendary Entertainment a generat la nivel nord-american încasări de 32,2 de milioane de dolari în trei zile de weekend şi un total de 48,5 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare, potrivit boxofficemojo.com.

Aceste cifre au depăşit aşteptările producătorilor şi reprezintă cel mai bun debut al unui film de la începutul pandemiei.

Anterior, „Wonder Woman” deţinea acest statut, cu încasări de 16,7 milioane de dolari în primele trei zile, urmat de „Tom and Jerry”, cu 14 milioane de dolari.

„Godzilla vs. Kong” a rulat în 3.064 de cinematografe nord-americane, mai multe decât oricare alt film din ultimul an.

Din distribuţia lungmetrajului care a fost lansat simultan pe HBO Max fac parte Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall şi Brian Tyree Henry.

Filmul horror „The Unholy”, regizat de Evan Spiliotopoulos, a debutat pe poziţia secundă în box office-ul nord-american, cu încasări de 3,2 milioane de dolari.

Thrillerul „Nobody”, cu Bob Odenkirk în rol principal, a coborât două locuri, până pe trei, după ce, în al doilea weekend de la debut, a generat încasări de 3 milioane de dolari.

Lungmetrajul de animaţie „Raya and the Last Dragon”, producţie Disney, a ocupat locul al patrulea, în coborâre două poziţii, după ce a generat încasări de 2 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare.

Filmul live-action „Tom and Jerry” al Warner Bros., regizat de Tim Story, a generat încasări de 1,4 milioane de dolari în al şaselea weekend de la premieră şi s-a clasat pe poziţia a cincea.

Drama de familie „The Girl Who Believes in Miracles”, cu Mira Sorvino în distribuţie, thrillerul „The Courier”, cu Benedict Cumberbatch, filmul SF de aventuri „Chaos Walking”, animaţia „The Croods: A New Age” şi drama „French Exit”, cu Michelle Pfeiffer în rol principal, completează top 10 al box office-ului nord-american.