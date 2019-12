Golden Foods: 'Nu există seminţe pentru consum uman în România'

Golden Foods, compania care deţine brandul Elmas, importă seminţele de floarea soarelui pentru consum uman, pentru că în România nu există, a afirmat, vineri, Kostas Mitzalis, directorul general Golden Foods, în cadrul conferinţei prilejuite de listarea obligaţiunilor companiei pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), potrivit Agerpres.

"Din păcate seminţele le importăm pentru că nu există seminţe pentru consum uman în România. Seminţe pentru ulei sunt multe, dar pentru consum uman foarte puţine. Există o firmă care încet încearcă să ofere seminţe fermierilor. Are un program de agricultură. Am încercat şi noi acum 9 ani cu Agricover, dar am renunţat. Am adus din America seminţe şi le-am dat fermierilor, dar nu ştiu de ce fermierii au renunţat. Probabil a fost o problemă legată de randamente. Nu pot să vă spun mai multe. Cumpărăm seminţe de dovleac din România", a spus Kostas Mitzalis, precizând că restul se importă din ţările din regiune.

Directorul general Golden Foods a precizat că a avut recent discuţii cu firma care se va ocupa de producerea de seminţe de floarea soarelui pentru consumul uman în România şi a primit asigurări din partea fermierilor că vor cultiva aceste seminţe. Cantitatea de seminţe de floarea soarelui pentru consum uman care urmează a fi realizată este de 2.000 de tone.

El a mai spus că este posibil să listeze compania la Bursă în 2021 sau 2022.

România s-a clasat în 2018 şi 2019 pe primul loc în rândul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată şi producţia realizată de floarea soarelui, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.

Anul acesta, recolta totală de floarea soarelui a fost de 3,489 milioane de tone, în creştere cu 13,93% faţă de 2018, respectiv cu 426.750 tone.

Obligaţiunile corporative emise de Golden Foods Snacks (ELMAS22), care deţine brandul ELMAS, au intrat la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB.

Golden Foods Snacks face parte dintr-un grup de companii active în România şi Grecia, fiind specializată în producţia şi ambalarea nucilor, alunelor, semintelor si fructelor uscate.

Obligaţiunile au o maturitate de 3 ani şi o dobândă fixă, de 9% pe an plătibilă trimestrial. Emisiunea cuprinde 47.000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală de 100 de lei, ceea ce înseamnă o valoare totala de 4,7 milioane de lei. Obligaţiunile sunt garantate cu marca 'ELMAS natura ne inspiră', care în anul 2019 devine 'ELMAS the natural choice' şi care a fost evaluata la aproape 4 milioane de euro de către firma CMF Consulting.

Obligaţiunile au fost vândute în cadrul unui plasament privat derulat în iunie 2019 şi intermediat de BRK Financial Group (BRK).

În România, Golden Foods Snacks produce şi distribuie trei tipuri de produse: seminţe, alune şi fructe deshidratate. Acestea sunt distribuite sub brandul 'ELMAS natura ne inspiră', care poate fi găsit în marile reţele de retail la nivel naţional, cât şi în magazinele de proximitate.

Compania Golden Foods Snacks este controlata indirect de familia Mitzaliz, prin GF Holding Limited (55,78%) şi Golden Brands Limited (44,22%). Familia Mitzaliz a dezvoltat mai multe companii de-a lungul timpului pe care le-a vândut către Pepsico (1986 - Tasty Foods Greece, 2004 - Star Foods Romania, 2005 - Star Foods Polonia, respectiv Interstar Chim).

În 2018, Golden Foods Snacks a înregistrat o cifra de afaceri de 46,2 milioane lei (aproape 10 milioane euro), în creştere cu 18% faţă de anul anterior. Aproximativ 76% din cifra de afaceri a fost realizată din activitatea cu comerţul modern, în timp ce 24% din aceasta vine din comerţul tradiţional şi export. Pe partea de comerţ tradiţional, societatea lucrează cu unul dintre cei mai mari distribuitori naţionali, Aquila Part Prod. Cifra de afaceri este estimată să avanseze pana la 71,6 milioane lei până în anul 2022.