Google Australia blochează accesul la site-uri internet ale mass media locale `cu titlu experimental`

Google nu mai propune unor australieni să acceseze site-uri de informaţie din ţară - măsură pe care platforma o declară "experimentală" - pe fondul confruntării între Canberra şi companiile digitale pentru a le constrânge să remunereze media pentru conţinuturile lor, potrivit AFP preluatde agerpres.

Australia intenţionează să oblige Google şi Facebook să plătească editorii de presă pentru utilizarea conţinutului lor, sub ameninţarea unor amenzi care se ridică la sute de milioane de dolari în caz de infracţiuni.

Această reglementare, căreia i se opun giganţii internetului şi care urmează să intre în vigoare în acest an, ar fi o premieră mondială.Ea se va aplica "fluxului de ştiri" al Facebook şi căutărilor pe Google, două dintre companiile cele mai bogate şi cele mai puternice din lume.Australian Financial Review a dezvăluit că Google bloca pentru un număr mic de utilizatori, care efectuau căutări, accesul la conţinutul mai multor site-uri ale marilor media australiene, în special cele ale ediţiei australiene a cotidianului Guardian şi ale ziarelor din cadrul grupului News Corp.În locul acestora, ei sunt trimişi spre linkuri vechi sau spre conţinuturi provenind de la alte site-uri.Un purtător de cuvânt al Google a indicat că această schimbare, care ar urma să se încheie la sfârşitul lunii februarie, face parte dintre "zecile de mii de experimente" efectuate de platformă."Noi facem în prezent experimente care afectează fiecare circa 1% dintre utilizatorii motorului de căutare Google în Australia cu scopul de a măsura legăturile între grupurile de presă şi Google Search", a declarat el într-un comunicat."În 2018, valoarea frecventării pe care am facilitat-o editorilor de presă, datorită unei singure trimiteri la site-uri, era estimată la 218 milioane de dolari australieni (139 milioane de euro)", a adăugat el.Ministrul australian al finanţelor Josh Frydenberg a criticat această iniţiativă, afirmând că Google şi Facebook nu ar trebui să-i împiedice pe australieni să acceadă la informaţii locale."Giganţii digitali ar trebui să se concentreze pe plata conţinutului original şi nu să-l blocheze", a declarat el joi.Iniţiativa australiană este urmărită îndeaproape de presa de pe mapamond care traversează o gravă criză economică, veniturile provenite din publicitate fiind în prezent captate în majoritate de giganţii internetului.În Europa, aşa-zisul "drept vecin" dreptului de autor, care trebuie să permită remunerarea editorilor de presă pentru conţinuturile utilizate de platformele online, a fost instituit în 2019 de autorităţile europene şi urmează să fie aplicat în prezent de statele membre.