Goran Bregovic şi Eros Ramazzotti concertează la Bucureşti, sâmbătă și duminică

Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni din Balcani, chitarist şi compozitor originar din Sarajevo, Bosnia, şi Eros Ramazzoti, unul dintre cei mai de succes artişti, cu melodii care au marcat istoria muzicii italiene, vor concerta sâmbătă şi, respectiv, duminică la Sala Palatului din Capitală.

Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band vin la Sala Palatului sâmbătă, de la ora 19,30, cu un show "Best Of", în care vor fi incluse toate piesele care l-au făcut celebru pe artist, informează site-ul salapalatului.ro.

Goran a fost nevoit să-şi poarte singur de grijă încă din adolescenţă, când a început să cânte muzică populară într-un bar din oraşul Konjic. În 1971, Goran şi un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au început să cânte într-o trupă numită "Jutro". În această formulă, muzicianul a avut o mulţime de spectacole şi a început să guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa şi-a schimbat numele în "Bijelo Dugme" ("Butonul Alb").

În 1975, a renunţat la vocaţia de dascăl şi a devenit idolul tinerilor şi cel mai important star rock al ţării sale. S-a retras din Bielo Dugme în anii '90, având la activ 13 albume vândute în şase milioane de exemplare. După zece ani de muzică rock, Bregovic a renunţat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a făcut cunoscut în întreaga lume: o combinaţie de ritmuri tradiţionale balcanice, cu sonorităţi rock. Cel mai recent album al artistului, "Three Letters From Sarajevo" s-a bucurat de un enorm succes internaţional.

Eros Ramazzotti va putea fi văzut şi ascultat la Sala Palatului duminică, de la ora 19,00, într-un show care face parte din turneul de promovare a viitorului său album "Battito Infinito".

În show-ul de la Bucureşti vor putea fi ascultate şi melodii de pe noul album. Acesta conţine piesele "Battito Infinito", "Madona de Guadalupe", "Figli della Terra", "Sono", "Magia", "Ti Dedico", "Ama", "Ritornare a Ballare", "Eccezionali", "Gli Ultimi Romantici", "Nessuno a Parte Noi", "Ogni Volta che Respiro".

După concertul de la Bucureşti, artistul italian are programate show-uri la Sofia, Bulgaria - 25 aprilie, Jesolo, Italia - 28 aprilie, ambele concerte fiind sold out, Lodz, Polonia - 2 mai, Copenhaga, Danemarca - 4 mai, potrivit site-ului /ramazzotti.com/battito-infinito-world-tour/.