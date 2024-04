Goran Bregovic și The Subways, headlineri la Focus in the Park, în Sibiu

Goran Bregovic and His Wedding and Funeral Orchestra și The Subways sunt capete de afiș la Focus in the Park, festival care va avea loc între 21 și 25 august, în Parcul Subarini din Sibiu, potrivit mediafax.

Goran Bregovic and His Wedding and Funeral Orchestra, The Subways, Alternosfera - Theatroll, Sun Brutal Pop, Delia, CTC, Omul cu șobolani, Luna Amară, HVNDS, Dora Gaitanovici, Aaron Sevilla și DJ Juicy M sunt primul val de artiști anunțați pentru ediția din acest an a festivalului Focus în the Park.

După 10 ani, la ediția de anul acesta la Focus in the Park accesul se va face cu bilet. Biletele early-bird, la un preț de 199 de lei, au fost disponibile până sâmbătă, când în cadrul unui eveniment ce a avut loc în curtea Muzeului Brukenthal din Piața Mare a Sibiului a fost anunțat primul val de artiști ce vor concerta la ediția din acest an. De asemenea, odată cu trecerea la prețul întreg de 249 de lei au fost lansate și biletele speciale, destinate celor sub 21 de ani, care costă doar 129 de lei. Biletele sunt disponibile pe https://focusinthepark.iabilet.ro

Printre headlinerii anunțați se numără celebrul muzician sârb Goran Bregovic, împreună cu trupa sa His Wedding and Funeral Orchestra, aducând cu ei un amestec incendiar de ritmuri balcanice. Alături de ei, trupa britanică The Subways va încânta publicul cu piese memorabile și energice, iar Alternosfera vor aduce un strop de mister și poezie prin spectacolul lor unic, alături de orchestra simfonică, intitulat Theatroll.

În plus, artiști precum Sun Brutal Pop, Delia, CTC, Omul cu șobolani, Luna Amară, HVNDS, Dora Gaitanovici, Aaron Sevilla și DJ Juicy M completează lineup-ul acestui prim val de artiști.

Următorul val de trupe va fi anunțat la mijlocul lunii iulie, când prețul biletelor va crește din nou, la 299 lei.

„Suntem extrem de încântați să dezvăluim primul val de artiști pentru ediția din acest an a festivalului Focus în the Park. Am trecut din 2024 la acces cu bilet, pentru că ne dorim să aducem nume din ce în ce mai mari la Sibiu, pe gustul tuturor celor care ne-au fost alături în acești 10 ani”, a declarat Sebastian Marcovici, organizatorul evenimentului.

Focus in the Park are loc în acest an între 21 și 25 august în Parcul Subarini din Sibiu.