Gordon Ramsay l-a angajat pe Ed Sheeran pentru a susține un recital la petrecerea la care fiica sa va aniversa împlinirea vârstei de 18 ani, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Ed Sheeran și-a încălcat astfel încă o dată promisiunea de a nu mai apărea live în următoarea perioadă. Recitalul privat pentru fiica celebrului chef britanic a inclus cinci piese și o variantă personală a cântecului tradițional ”Happy Birthday”.

Citește și: A apărut dovada! Documentul care lovește direct în Viorica Dăncilă

Recitalul pentru Tilly Ramsay a avut loc la petrecerea cu tema James Bond găzduită de Clubul Cuckoo din Mayfair, Londra.

Unele zvonuri arătau că Ramsay i-ar fi plătit lui Sheeran 500.000 de lire sterline pentru apariția pe scenă. Totuși publicația Metro arată că muzicianul ar fi cântat gratis, din prietenie.

La finalul turneului ”Divide”, în vară, Sheeran și-a anunțat fanii că nu va mai apărea pe scenă în următoarele 18 luni. Cu toate acestea muzicianul a fost alături de trupa japoneză One Ok Rock în timpul unui concert susținut la Tokio în noiembrie. Sheeran a fost pe scenă și alături de Khalid în spectacolul susținut de acesta la O2 Arena, în septembrie, pentru a cânta piesa realizată în colaborare cu acesta, ”Beautiful People”.

Managerul lui Sheeran, Stuart Camp, a insistat în ultimele luni că interpretul, declarat în Marea Britanie cea mai bogată vedetă care nu a împlinit încă 30 de ani, este conștient de ”exagerări”.

Citește și: Rareș Bogdan îi toacă mărunt pe liderii PSD: Acestor biete viețuitoare li se pare o chestiune firească .

Cântăreţul în vârstă de 28 de ani, care şi-a lansat recent un nou album, "No.6 Collaborations Project", deţine patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

Piesele interpretate de Ed Sheeran se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: http://www.smartradio.ro/.