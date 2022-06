Gospodăria Comunală sistează furnizarea apei către datornici; restanţele depăşesc 3 milioane lei

Conducerea societăţii a menţionat că măsura a fost deja aplicată în municipiul Sfântu Gheorghe şi în oraşul Întorsura Buzăului, iar în curând va fi luată şi în localităţile Târgu Secuiesc şi Covasna."Cea mai eficientă modalitate de recuperare a datoriilor de la locuitori rămâne, din păcate, sistarea furnizării apei. Această practică se va aplica în curând şi în localităţile Târgu Secuiesc şi Covasna, şi este deja în curs de desfăşurare la Întorsura Buzăului şi Sfântu Gheorghe. Valoarea datoriilor nu este deloc mică: la Târgu Secuiesc suma se ridică la 572.000 de lei, la Întorsura Buzăului ajunge la 177.000 de lei, în vreme ce în oraşul Covasna s-a acumulat cea mai mare datorie proporţional cu numărul de locuitori, respectiv 588.000 de lei. La Sfântu Gheorghe, datoriile se cifrează la 1.880.000 de lei - conform datelor din ultimele 45 de zile, existând clienţi care au restanţe de 1.400 de lei, însă cea mai mare sumă datorată este de 439.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă remis miercuri AGERPRES.Gospodăria Comunală, care asigură servicii de apă şi canalizare în 19 unităţi administrativ-teritoriale, adică în aproape jumătate din judeţ, a menţionat că, în unele cazuri, este vorba despre "datorii istorice"."În lipsa unui termen mai bun, vorbim despre datorii istorice, pentru că există asociaţii de locatari care nu au mai plătit facturile din 2016. Am preluat conducerea societăţii în 2020, pe vremea când nu aveam voie să suspendăm alimentarea cu apă. Consider importantă lichidarea creanţelor, este de neconceput ca serviciul să funcţioneze cu buzunarele goale. Cât despre datorii: există o diferenţă între cazurile sociale şi clienţii care nu vor să plătească. Nu consider că este corect ca unele asociaţii de locatari să nu-şi plătească facturile, deşi primesc banii. Ştim şi de la administratorii asociaţiilor că există una sau două persoane care nu plătesc, de multe ori persoane cărora li s-a tăiat apa au achitat la scurt timp chiar şi datorii de 13.000 de lei, dar sunt şi cazuri cu un fond juridic foarte complicat. De exemplu, există situaţii în care locuitorii ar plăti, dar nu există un preşedinte de asociaţie, cu alte cuvinte nu are cine să ia banii", a declarat directorul societăţii, Kozsokar Attila.