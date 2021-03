Grădiniţa nr. 30 din Sectorul 4, inaugurată după ce a fost consolidată şi reabilitată

Grădiniţa nr. 30 a fost inaugurată, luni, după ce a fost consolidată şi reabilitată, primarul Daniel Băluţă precizând că 200 de preşcolari sunt înscrişi la această unitate.

"Necesarul de locuri pentru grădiniţe unul extrem de mare, de aceea, acest sediu a fost suplimentat cu încă un sediu ce poate găzdui 250 de copii. E situat pe Calea Văcăreşti, la intersecţia cu bulevardul Tineretului, în sediul fostei Şcoli 100", a informat Daniel Băluţă, la inaugurarea grădiniţei.



El a menţionat că a autoritatea locală a depus proiecte de 117 milioane de euro pentru Programul Naţional de Relansare şi Rezilienţă în vederea aducerii unităţilor de învăţământ din sector la standarde occidentale.



"Am făcut o contorizare a necesarului pe care unităţile şcolare din sectorul 4 îl au (...). Astăzi avem emise 51 de autorizaţii de construire, iar pentru Programul Naţional de Relansare şi Rezilienţă am aplicat deja proiecte în sumă totală de 117 de milioane de euro", a spus Daniel Băluţă.



Potrivit acestuia, în ultimii ani autoritatea locală a finalizat lucrări de modernizare şi reabilitare la peste 20 de şcoli şi grădiniţe din sector.



"Pentru noi a însemnat un efort imens, care totalizează fonduri de peste 280 de milioane de lei. Din aceşti bani, 80 de milioane au fost obţinuţi prin aplicaţiile pe care Sectorul 4 le-a avut pentru programele desfăşurate de UE şi 30 de milioane au fost obţinute prin aplicaţiile pentru programele naţionale (...). Numai în acest an am reuşit să semnăm pentru Programul Operaţional de Competitivitate un proiect menit să doteze toate unităţile şcolare din sectorul 4 cu kiturile necesare desfăşurării învăţării online, pe de o parte, şi pe de altă parte ne-am asigurat că până la sfârşitul acestui an toţi copiii din Sectorul 4 vor avea atât tablete, cât şi internet. Aşteptăm să semnăm prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare o sumă de 20 de milioane de lei menită să acopere nevoile pe care Sectorul 4 le are în ce priveşte mănuşi, dezinfectanţi şi toate substanţele biocide pe care azi Ministerul Sănătăţii le recomandă", a afirmat Daniel Băluţă.



Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că Bucureştiul are încă o problemă în ceea ce priveşte şcolile şi grădiniţele. "O parte dintre ele au nevoie de reabilitare privind siguranţa la incendiu, o parte de consolidare împotriva riscului seismic', a declarat Nicuşor Dan, menţionând că Daniel Băluţă este unul dintre primarii care a început lucrări vizând ambele tipuri de aspecte.



Nicuşor Dan a mai menţionat deficitul de locuri înregistrat în creşe, grădiniţe de stat şi faptul că unii dintre copiii din Capitală învaţă în mai multe schimburi.