Gral Medical a inregistrat venituri de 120 milioane lei in primele trei trimestre

Gral Medical a inregistrat venituri de 120 milioane lei in primele 9 luni din 2019, potrivit Mediafax.

La nivelul de grup, compania Gral Medical a reusit sa inregistreze venituri de 120 milioane de lei in primele 9 luni din anul 2019. Compania isi mentine cresterea cu 2 cifre, devansand aceeasi perioada a anului anterior cu 12%, in contextul in care mai multe proiecte investitionale din piata serviciilor medicale au avut intarzieri in acest an.