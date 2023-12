Grammy-ul respins de John Lennon în 1972 va fi scos la licitație

O piesă rară din istoria Beatles va fi scoasă la licitație. Gotta Have Rock and Roll, o casă de licitații specializată în suveniruri muzicale, a intrat în posesia premiului Grammy Trustee Award acordat lui John Lennon în 1972, relatează Mediafax. Câștigătorul va trebui să aibă o comoară minimă de 500.000 de dolari.

John Lennon, care a fost împușcat mortal în 1980, și colegii săi de trupă, Paul McCartney, Ringo Starr și regretatul George Harrison, au primit statuete Grammy Trustee în 1972, în semn de recunoaștere a "contribuțiilor lor semnificative în domeniul înregistrărilor".

Lennon a refuzat premiul. "Nu mai sunt un Beatles, puteți să-l păstrați", a spus el la acea vreme, adresându-se președintelui Grammy, conform femalefirst.co.uk.

Astfel, legendarul artist l-a dat președintelui Grammy, care era și șeful Apple Records. Și tocmai din colecția sa privată provine celebra amintire.

Fixat pe o bază de lemn, gramofonul de aur poartă inscripția: "National Academy of Recording Artists and Sciences, National Trustees Awards 1972, To, The Beatles, John Lennon".

După cum se precizează pe site-ul Gotta Have Rock and Roll, Grammy-urile The Beatles sunt practic imposibil de găsit și extrem de greu de obținut. Exemplarul scos acum la licitație, păstrat în stare bună, este, prin urmare, o piesă de muzeu excepțională.

Licitația se ridică în prezent la 200.000 de dolari, dar se așteaptă să crească până la închiderea licitației, vineri, 15 decembrie, la 500.000 de dolari.