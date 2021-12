Grecia va oferi cetăţenilor două teste antigen rapide de Crăciun, pentru a frâna varianta Omicron

Grecia va oferi întregii populaţii două teste rapide antigen gratuite pentru sărbători - pe lângă cele două oferite la începutul acestei luni - cu scopul de a frâna răspândirea variantei Omicron a coronavirusului, relatează marţi EFE.

Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat în Consiliul de Miniştri reunit marţi că a decis să respingă propunerea de a condiţiona intrarea în restaurante şi în alte locuri de agrement de prezentarea sau nu a unui test negativ la COVID-19, potrivit Agerpres.

"Am respins-o deoarece o astfel de măsură ar fi nedreaptă pentru cei vaccinaţi şi până la urmă ar fi dificilă implantarea sa. Atunci, în loc să o impun tuturor, am ales să am încredere în toată lumea", a spus premierul grec.

Pentru aceasta, a adăugat el, vor fi repartizate teste suplimentare cu recomandarea ca primul să fie utilizat în perioada vacanţei, iar al doilea imediat după Anul Nou.

"Îi îndemn pe cetăţeni să le utilizeze, mai ales înainte de reuniunile festive", a subliniat Mitsotakis.

Obiectivul, a explicat el, este de a amâna pe cât posibil răspândirea variantei Omicron, care în Grecia a fost detectată la câteva zeci de persoane contagiate.

Potrivit lui Mitsotakis, în a doua fază după sărbători, se vor analiza opţiuni suplimentare, precum telemunca, sau ajustarea programului de funcţionare a restaurantelor şi a sectorului de agrement. Ceea ce nu se prevede, în niciun caz, este închiderea şcolilor, a precizat premierul grec.

Măsurile în vigoare în prezent prevăd prezentarea certificatului verde pentru a intra în centrele comerciale, în timp ce persoanele nevaccinate trebuie să prezinte un test PCR sau antigen negativ. Pentru restaurante, baruri sau cluburi, accesul se permite doar pe baza certificatului verde.

Guvernul grec, care a insistat că nu va avea loc un lockdown general, a anunţat luni că până la 10.000 de agenţi vor efectua controale zilnice pentru a verifica aplicarea acestor măsuri în perioada sărbătorilor.

De la începerea pandemiei, Grecia a înregistrat în total 1.037.759 de contagieri şi 19.976 de decese asociate COVID-19.