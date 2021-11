Grevă la Galați Transportul public este paralizat

Şoferii şi vatmanii de la societatea de transport în comun din Galaţi protestează luni dimineaă, acuzând că nu sunt respectate prevederile din contractual colectiv de muncă. Dimineaţă, doar cursele convenţie către combinatul siderurgic, către şantierul naval şi câteva curse pentru elevi au fost asigurate, dar la această oră în Galaţi nu mai circulă niciun mijloc de transport în comun.

Liderul de sindicat George Preda a precizat pentru News.ro că protestul a început la primele ore ale dimineţii, când oamenii s-au adunat în curtea societăţii şi au refuzat să mai iasă pe traseu. Au fost asigurate doar câteva curse cu muncitori către combinatul siderurgic, şantierul naval şi autobuzele care au dus elevii la şcoală.

La această oră niciun mijloc de transport în comun nu mai circulă în Galaţi

”Trebuia să primim o indexare a ratei inflaţiei pe anul 2020. Avem o clauză contractuală care prevede acest lucru şi trebuia să primim de la 1 ianuarie, am acceptat amânarea ei pentru august, septembrie. Timpul a trecut, nu s-a întâmplat nimic, iar acum domnul director general a spus că nu îi dă voie legea. A fost un prim protest în urmă cu două săptămâni, am semnat atunci un protocol prin care domnul director a acceptat să ne indexeze cu acea rată a inflaţiei, dar în loc de 155 lei cât prevedea in contractul colectiv, a venit cu o sumă de 92 de lei şi ne-a spus că aşa se calculează, nu cum vrem noi. Reprezentantul Primăriei a confirmat că noi avem dreptate, însă directorul general s-a încăpăţânat şi mai mult iar aum vrea să modificăm contractul colectiv de muncă, să renunţăm la această indexare anuală, pe care o avem stipulată în contract şi pe anul viitor”, a declarat pentru News.ro liderul de sindicat de la Transurb Galaţi.

Pe de altă parte, sursa citată a declarat că oamenii s-au revoltat şi mai mult când au aflat că salariul directorului general a fost majorat recent cu 4.500 de lei, iar atunci când i-au cerut acestuia să- şi facă public salariul, el a refuzat,

În consecinţă, angajaţii societăţii de transport în comun din Galaţi au blocat luni dimineaţă activitatea, fără a mai ieşi pe traseu.

”Din diferite surse am aflat că domnului director i-a fost majorat salariul cu 4.500 de lei, ceea ce ne-a inflamat şi mai mult. Am solicitat documente în acest sens şi ni s-a spus că nu este treaba noastră. În consecinţă, azi şoferii au refuzat să iasă în traseu si i-au cerut şi demisia directorului general, au circulat până în ora 7-*8 convenţiile pentru muncitori şi pentru elevi şi acum nu mai circulă niciun autobuz.”, a mai declarat sindicalistul.