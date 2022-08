Sorin Grindeanu își critică predecesorii: 'Am o nemulțumire personală despre contractul pentru autostrada Ploieşti-Braşov'

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că este nemulțumit de durata de elaborare a studiilor de fezabilitate şi a proiectului în vederea realizării autostrăzii Ploieşti-Braşov, potrivit Agerpres.

"Nu există o decizie de acest tip. Ştiu că s-a mai încercat în trecut, cred că de vreo 3-4 ori, şi nu a ieşit. În acest moment ne aflăm în faza în care se lucrează la studiul de fezabilitate şi la proiect. Este o licitaţie care a avut un câştigător. Sigur că am avut nemulţumiri în momentul în care am venit la minister şi am văzut durata de elaborare a studiilor de fezabilitate şi a proiectului care mi s-a părut foarte lungă, dar e un contract atribuit şi nu am ce să comentez din acest punct de vedere, doar o nemulţumire personală", a spus Grindeanu, în Prahova.

El a arătat că după ce se finalizează studiul de fezabilitate şi proiectul se pot discuta diverse scenarii.

"În momentul în care se termină studiul de fezabilitate şi proiectul şi vedem la ce valori se ajunge, se poate discuta despre diverse scenarii. Că venim cu finanţări pe fonduri europene pe viitorul exerciţiu bugetar, că se va încerca un proiect de tipul parteneriat public-privat, cred că e devreme. Eu cred că în acest sens a fost declaraţia domnului prim ministru Ciucă. Deocamdată haideţi să vedem unde ajungem cu studiul de fezabilitate, cu proiectul, la ce sumă, şi după aceea discutăm", a adăugat ministrul.

Sorin Grindeanu a participat la predarea amplasamentului pentru începerea lucrărilor pe Lotul 1 (Dumbrava - Mizil) al Autostrăzii Ploieşti - Buzău.