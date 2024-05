Grindeanu, anunț de ultimă oră despre Autostrada Sibiu-Pitești: 'Din toamnă intrăm în licitație'

Autostrada Sibiu-Pitești, cea mai grea și mai complexă autostradă din România, despre care se tot vorbește după Revoluție, intră într-o nouă etapă. Conform ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, autostrada este finalizată aproape 70%, iar din toamnă urmează noi licitații.

„Când am venit la Ministerul Transporturilor, am venit să vorbesc și despre Sibiu-Pitești. Despre traversarea Carpaților se vorbește de peste 30 de ani, de la Revoluție. Când am venit la Ministerul Transporturilor, din cele 5 loturi de pe traseul Sibiu-Pitești, pe 3 din ele nu erau semnate contractele, dar noi construiam autostrada de 30 de ani... Acum, cu studiul de fezabilitate finalizat, în toamnă, intrăm în licitație. Nu avem cum să anticipăm ce zice studiul de fezabilitate. Ceea ce am făcut important cu studiul de fezabilitate este că, din costul imens care era - în jur de 8 miliarde de euro - , soluțiile adoptate și discutate cu proiectanții au dus la înjumătățirea sumei. Să așteptăm studiul de fezabilitate, la toamnă, și aflăm prețul, durata și așa mai departe", a anunțat ministrul Sorin Gridneanu a finalul ședinței de Guvern de astăzi.

Premierul Marcel Ciolacu a explicat, înaintea ședinței de Guvern de astăzi, că că se vor aproba indicatorii tehnici pentru realizarea studiului de fezabilitate, în urma căruia se va realiza Autostrada A13 între Brașov și Bacău. Autostrada care va lega Transilvania de Moldova va avea 164 de kilometri, dar se va lega cu alte autostrăzi.