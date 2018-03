Gripa continuă să facă ravagii: Numărul persoane decedate creşte alarmant - ce anunţă Guvernul

Încă o persoană a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un bărbat de 78 de ani. Numărul deceselor înregistrate de la începutul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, că deşi numărul deceselor din cauza virusului gripal este mare, specialiştii nu consideră la acest moment că ar fi vorba despre o epidemie de gripă.

Bărbatul de 78 de ani era din Bucureşti, iar în cazul lui a fost confirmat virusul gripal tip A. El nu era vaccinat antigripal şi avea şi alte probleme medicale. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, că specialiştii nu consideră că ar fi vorba despre o epidemie de gripă. "Din păcate, aşa cum am mai afirmat, este trist când moare cineva şi am mai spus că nu Ministerul Sănătăţii declanşează epidemia, ci specialiştii. Specialiştii spun că nu este vorba despre o epidemie, ci o circulaţie mai intensă a virusului gripal. Dar e trist când se moare", a spus ministrul Sănătăţii. Întrebată de ce în acest an numărul celor care au murit din cauza gripei este mult mai mare faţă de anul trecut, Sorina Pintea a spus că virusul gripal a fost mult mai intens, conform news.ro.