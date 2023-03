Președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a primit în ospeție astăzi, 28 martie, pe Președintele Consiliului European, Charles Michel.

„Este un semnal puternic pentru agenda noastră de reforme și parcursul european. Înțelegem că suntem pe calea cea dreaptă și că nu mai avem timp de pierdut”, scrie Igor Grosu, transmite realitatea.md.

Grosu: Am cerut ca UE să sprijine țara nostră în lupta cu oligarhii moldoveni

Oficialul a menționat într-un mesaj publicat pe Facebook că:

„Împreună cu domnul Charles Michel, am vorbit despre importanța reformei justiției și am declarat că un stat va fi funcțional doar atunci când vom avea o justiție corectă. În context, am trecut în revistă ultimele evenimente petrecute în sistem și i-am transmis că mizăm pe judecători curajoși și integri care vor debloca situația. Totodată, am cerut ca Uniunea Europeană să se alinieze la sancțiunile impuse de Statele Unite și Marea Britanie în legătură cu oligarhii moldoveni care au fugit din țară, iar acum de la distanță sunt implicați în destabilizarea ordinii constituționale. Instituțiile noastre de resort lucrează pentru a preveni destabilizările pe care acești indivizi încearcă să le provoace, însă avem nevoie de întărirea capacităților lor”, anunță oficialul.

Printre alte domenii abordate în timpul discuțiilor, au fost cele privind consolidarea sectorului de securitate și cel al energiei, creșterea competitivității și mărirea cotei de export a produselor agricole pe piața UE, reducerea tarifelor la roaming în UE, aproximarea legislației.

„În contextul acordării statutului de țară candidat pentru aderare, am precizat că Parlamentul, Guvernul și Președinția și-au unit eforturile pentru a realiza cele 9 recomandări propuse de Comisia Europeană, iar noi mizăm în continuare pe sprijinul politic al statelor membre ale UE în acest proiect de țară”, a mai anunțat Grosu.

Amintim că astăzi, Președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a văzut și cu președinta țării, Maia Sandu. Oficialii au abordat mai multe teme de actualitate, inclusiv Summitul Comunității Politice Europene, pe care Moldova îl va găzdui pe 1 iunie 2023.